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Dugogodišnja rijaliti učesnica Miljana Kulić ulazi u "Elitu 10", a sada je otkrila detalje.

- Spremna sam, davno sam potpisala ugovor. Tako da ja ulazim a danas sam dobila prijateljicu na Pinku, pa ćemo da vidimo. Ne ulazim ni na čiji nagovor, pozvana sam, prihvaćeno je, odgovaraju mi uslovi. Na mamin nagovor ne bih ušla, ali nisam je poslušala kao i uvek. Ona je bila besna kada je čula, rekla je da je ne zanima, pa se posle odljutila.

Miljana je otkrila da je tražila uslove kao i prethodnih godina, pa otkirla da nije gledala Elitu 9.

- Nisam gledala prethodnu sezonu, iritiraju me njihovi glasovi, a nisam tamo, što se tiče pobednice, Stanija je folirantkinja, nije zaslužila pobedu, verovatno joj je intuicija govorila da će pobediti pa je ostala do kraja.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Maja je karton liga iz kartonskog naselja, mislim da tera sa Asminom Filipu Caru mislim da će ući posle nekog vremena možda i kao iznenađenje prvog dana i mislim da će se raspravljati Asmin i ona sa Filipom Carem. Mislim da i dalje voli Filipa ali da nema šansi kod njega. Rekao mi je da je srećan što je otkačio, on može da je diskvalifikuje odmah.

Što se tiče Filipa drago mi je što ćemo se videti, Anđela mi je totalno antipatična i bez harizme. Nikome neću ostati dužna, a nikoga neću ni dirati. Nemam nikakvu taktiku, sa Filipom sam se čula, rekao mi je da ulazi. Nismo pričali o taktikama, savetovala sam ga da i ako Maja uđe da uđe on i da ga to apsolutno ne dotiče.

"Mama ne može da me odgovori od "Elite 10"

Miljana je prokomentarisala i stare rijaliti učesnike kao i da li misli da bi mogli ponovo da uđu.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

- Ne verujem da će ući ni Dalila ni Luna, a što se tiče Kije ona mi je totalno nezaniljmljiva. Ne vidim nikog ravnog sebi.

Kulićeva kaže da je majka nikako neće nagovoriti da odustane od ulaska u "Elitu 10".

- Mama me neće odgovoriti od ulaska, to je već potpisano, završeno. Zola je znao da ulazim, ništa mi nije rekao pričao mi je o životu, dugo se nismo videli. Ne osećam ništa prema njemu, to je davno prošlo, završena priča. Nikome se posebno ne radujem kao što smatram da se ni oni meni ne raduju, rekla je ona pa se dotakla odnosa sa Ivanom Marinkovićem.

- Sa Ivanom Marinkovićem nisam ni u kakvom odnosu jer je on tako želeo. Počeo je da vređa moju mamu da bi našao izgovor da ne dođe. Niko mu ništa ne brani, mogao je da dođe. Željku za rođendannije kupio ni čokoladu, ne zanima me. Ne zanima me on, previše sam mu dala na značaju, bolje mu je da mi se ne obraća.

Kurir.rs/Blic