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Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića otkrio je u kakvom odnosu je danas sa sinom i njegovom devojkom Majom Marinković. Tom prilikom nam je priznao da njegova supruga Mevlida gotovo nema kontakt sa naslednikom, te da je razočarana u njega.

Mustafa Durdžić je na početku razgovora otkrio da li se odnos sa sinom promenio nakon njihovog boravka u Beogradu.

- Promenilo se nije baš ništa. Mi živimo sasvim normalno. Svi su nam dani približno slični. Sa Asminom se čujem svaki dan, čak se čujemo i za vreme dok on gostuje u "Narod pita". Ja se čujem i sa Majom ponekad kad je Maja pored njega, pozdravimo se.

1/6 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Printskrin, BoBa Nikolić, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

S obzirom na to da je Maja upoznala i Asminovog brata, Mustafa nam je ispričao kakve utiske nosi njegov mlađi sin.

- Sin i snaja su bili u Sloveniji na moru. I tu su prolazili Maja i Asmin i oni su izrazili želju da se vide. Mene je sin pitao: “Tata, šta ti kažeš?” Ja sam rekao: “Sine, vi ste braća, treba da se sretnete, da se upoznaš i sa Majom, da se vidite uživo. To je normalno”. Nisu bili baš dugo. Večerali su, bili su i poslovni prijatelji od mog sina. Imaju svi lepo mišljenje i o Maji i o Asminu. Čak su neki izrazili prijatelji koji su bili s njima da se Maja i Asmin ponašaju skroz drugačije nego na televiziji, da je sve okej, da su najnormalniji.

O daljim planovima Maje i Asmina, Mustafa i Mevlida ne znaju ništa, a kako nam je Durdžić otkrio, Asmin i njegova majka nemaju kontakt.

- Ne znam kakve oni planove imaju. Ne znam ni šta hoće, ni šta žele. O tome nismo pričali. Oni sami o tom odlučuju. Mi nemamo nikakav uticaj na Asmina po tom pitanju. Moja supruga nema kontakt ni sa Asminom, ni sa Majom. Ponekad ima sa Asminom, ali to je retko, čisto službeno, ali ovako da imaju neke razgovore, ne. Ona nije ljuta, ona je razočarana.

Tokom razgovora sa Asminom, često mu skrene pažnju na Majino ponašanje.

- Pa imam na primer po pitanju Maje. Ja njemu kažem da imam rezerve prema Maji. Ne znam koliko je Maja njemu stvarno odana. Maja se grli sa Kačavendom, a Kačavenda ga najstrašnije ponižava. I ja kažem: “Asmine, dal ti imaš stvarno toliko poverenja u Maju?” On kaže: “Ja Maji verujem sto odsto, to je jedna divna osoba.” Ja mu neću stajati na putu, ja sam star čovek. Ja ne znam koliko ću dugo još živeti. Može svaki dan čovek da umre i ne želim da oni mene pamte da sam ja bio protiv njihove veze. To ne - kaže Mustafa, ističući da danas nakon svega Maji ništa ne zamera, te da želi sa njom dobar odnos, budući da je ona devojka njegovog sina:

- To što je ona rekla, to ne može niko više promeniti. Ja ipak želim da ona upozna mene onakvim kakav ja stvarno jesam. Ako ja zatvorim sve te prilaze sebi ne budem imao komunikaciju s njom, ona nikad neće imati priliku da me upozna kakav sam ja čovek. Za mene je veliki uspeh kad neko mene povredi i onda se taj čovek kaje zašto me je povredio. Neću im stati na put, želim da se sretnemo, da se upoznamo, da još više da pričamo. Bilo šta loše da kažem, nije korektno sa moje strane. Mevlida je razočarana u Asmina zbog njegovog ponašanja prema njoj. Asmin izjavi da je Mevlida kriva za sukob sa Majom. A Asmin ne zna kakva je iskušenja Mevlida imala u tom momentu kada ona ne zna šta se desilo s njim. I posle toga Maja počne objavljivati neke slike. I sad Asmin kaže: “Mama je kriva zbog toga.” Mhm. A ne kaže da je kriv on što nije došao na televiziju, što nije došao na taj sastanak sa Stanijom i što je uskratio sva zadovoljstva gledaocima celog regiona. To ne kaže da su oni krivi. A mi kao roditelji se osećamo na neki način odgovornima.

Mustafa: "Nećemo zbog Maje da ignorišemo Asminove bivše"

S obzirom na to da je Asmin rekao da će uvek roditeljima zamerati dobar odnos sa njegovim bivšim devojkama, Mustafa ističe da ga to ne zanima, i da će raditi sve po svom osećaju.

- On može da zameri svašta, a možemo i mi. Mi smo sa Stanijom imali komunikaciju, ne mogu ja sad zbog Asmina i Maje, da sve njegove bivše ignorišem. Mi nismo ratovali ni sa Stanijom, ni Aneli i ako je nekad bilo problema, to je bilo zbog Asmina. Mi nismo nikome podređeni. Da ja ostavljam loš utisak na Staniju zbog Maje i Asmina, ne pada mi to na pamet.

Mevlida nema kontakt sa Asminom i Majom

1/9 Vidi galeriju Maja i Asmin sumiraju utiske na superfinalu Elite 9 Foto: Kurir

Mustafa je otkrio i da li su on i supruga u međuvremenu popravili mišljenje o Maji Marinković, a on nam je priznao da Mevlida danas gotovo da nema kontakt sa sinom, kao ni sa njegovom devojkom.

- Mi ako imamo loše mišljenje o Maji, to je najviše zbog toga što ja imam osećaj da Asmin nije svoj. Mi svi imamo jednu prošlost i svi treba da snosimo posledice, loše ili dobre zbog naše prošlosti. I Asmin ne bi trebalo da raspravlja sa gledaocima u vezi Majine prošlosti. Ako neki gledalac kaže nešto loše za Maju, Asmin vređa tu ženu ili čoveka koji su nazvali, ali nema Asmin to pravo. Ona ima svoju prošlost i ona treba da brani to ili da traži opravdanje za svoju prošlost. Asmin je nova osoba u njenom životu i on može Maju da brani od trenutka otkad je sa Majom, ali ne u zadnjih 10 godina. To mu zameram. Mislim da nije svoj - kaže Mustafa i dodaje:

- Melvida se ne čuje sa Majom, Maja se ubaci i ja nju pozdravim i dok ja pričam s Asminom, ona se ubaci u razgovor. Ja mislim da je Maja dosta ljubazna devojka. Ona nije takva kakvu smo je gledali u “Eliti”. Ona je skroz jedna druga osoba napolju. Ovako kad se čujemo deluje sasvim normalno, kao najnormalnija osoba.

Mustafa je otkrio da li je Asmin uvek impulsivan ili je takav samo kada su u pitanju žene.

- b Asmin kad je bio sa Stanijom, ja njega pitam: „Asmine, kako podnosiš to što muškarci gledaju Staniju?” Stanija je lepa i zgodna i normalno da svi ljudi gledaju zgodnu ženu. On kaže meni: „Tata, nije bitno kako nju muškarci gledaju. Meni je daleko bitnije kako ona gleda te muškarce.” To bi trebalo i Maja da primeni u svom životu. Nije bitno ko gleda Asmina ili ko želi biti sa Asminom. Maji bi trebalo da bude bitno kako Asmin gleda na te devojke ili žene. Tako bi ona možda došla do nekog samopouzdanja i ne treba da bude ljubomorna. Maja je lepa devojka. Ne znam zašto treba da bude ljubomorna. Ja ne volim muškarce i koji pričaju o svojim prošlim vezama, o ženama. To svaki muškarac koji je imalo pametan, ako je imao nekad neku u prošlosti, ne mora žena sve da zna.

Mustafa na ivici suza zbog Stanije

Mustafa nam je otkrio da ipak nakon svega nije uspeo da stupi u kontakt sa Stanijom Dobrojević.

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

- Nažalost, nisam. Koliko vidim Stanija je negde na moru. I da jesam imao kontakt, ne smem reći. Ja ima dosta pratilaca na društvenim mrežama, pa mi to zamere, ali ja želim da živim svoj život. Neispravno bi bilo da ja pričam loše o Staniji posle svega. Zadnju noć kad smo se videli sa Stanijom plakala i grlila me je. Ja bih sad mogao da zaplačem. Imao sam taj neki osećaj kao da sam ja njen tata. Ona nema nikoga. I taj brat što ga ima izgleda da je čovek miran, povučen. Za nju nema stvarno niko da se ispravi, da kaže nekome: „Halo, stani čoveku, jesi lud. Ona je sama. Njena mama je stara žena.” Meni je to toliko bilo žao Stanije i, i tako. Evo i sad sam stvarno ne znam da li se može videti na kameri. To su za mene bili teški momenti i nek mi zameri kako hoće. Aneli takođe nije imala nikoga od svoje porodice na finalu i Aneli je više puta bacala pogled prema meni i Mevlidi i Mijinki i umesto mene je Mevlida rekla: „Mustafa, ja idem kod Aneli. Ona nema nikoga svog ovde, a mi smo nekad bila njena familija.” Ja sam rekao: „Dobro, idi.” Posle sam i ja otišao kod Anele i zagrlio sam je i šapnuo sam joj na uvo: „Budi, budi jaka, čuvaj sebe i čuvaj dete.” Ona je nas vređala, ali ja sam jednostavno takav kad vidim da ste vi u teškoj situaciji, ne mogu da vas ignorišem. Iako smo se svađali, ako vam treba pomoć, ja ću vam pomoći.

Asminov tata ističe da bi sa sinom voleo u četiri oka da porazgovara, ali da to nije moguće, jer kako kaže, Maja se ne odvaja od njega.

- Ja bih želeo da sam pričao s Asminom u vezi drugih stvari, događaja koji će tek doći, ali nažalost, ne mogu ja pričati s Asminom kao muškarac sa muškarcem. Sin i otac, treba da razgovaraju u četiri oka. Asmin nije sam, pored njega je uvek neko, tako da nismo mogli imati nijedan ozbiljan razgovor. Želeo bih da mu kažem neke stvari za koje ja mislim da ih ja tako vidim, a on tamo ne vidi onako kako ja to vidim. Želeo bih da mu kažem da se pokuša suzdržati uvreda, da radi po svom instinktu, po svom nahođenju, a ne da mu neko piše šta će on govoriti ili da se on ustručava slobode. Vi se morate slobodno izražavati, slobodno govoriti i slobodno reći ono što mislite. Moje je mišljenje bilo da bi bilo najbolje da on nije ni bio ni sa kim u vezi ovih 10 meseci, da je završio “Elitu” kako treba i posle toga da je rekao: “Majo, Aneli” bilo koja druga žena da ih ne nabrajam: “Sviđaš mi se, možemo li izaći na večeru da bolje upoznamo.“ To je bila moja želja da on ne ulazi u vezu ni s kim. Tad bi on bio svoj, ovako je uvek pod uticajem, pritiskom, nervozan.

Kurir.rs/Blic