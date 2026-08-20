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Bivša rijaliti učesnica Vanja Prodanović stigla je na Pink kako bi potpisala ugovor za Elitu 10, a društvo joj je pravio javnosti nepoznati muškarac. Kako su objasnili u pitanju je njen drug Danilo Cvejić Daki koji će takođe biti učesnik rijaliti programa.

- Ja sam Danilo Cvejić Daki, novi učesnik Elite 10. Zbog Vanje sam odlučio da uđem u rijaliti. Plan nam je da gazim Lepog Miću, iritantan je i nije korektan prema nekim ljudima. Bio je pristrasan - rekao je on, a Vanja se nadovezala

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

- Ja gotivim čika Miću. Bila sam prethodne sezone, tu sam stekla neka poznanstva. Sa Ivanom Marinkovićem sam nakon raskida ostala u super odnosima i jako mi je drag. Krivo mi je što nisam bila malo prodornija, to je jedan od razloga što ponovo ulazim, želim da ispipam svoje granice i upoznam sebe kompletno. Prošle sezone sam navijala za Aneli, mislim da je najviše sebe dala i da je bila najiskrenija što se tiče favorita. Moj lični izbor za pobedu bi bio Nerio, onako pristrasno gledano, jer mislim da se mlad dosta napatio.:

"Sve sam živo odradila"

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović minule sezone nije uspela da stigne do finala, međutim, mnogim cimerima je ostala omiljena, a i gledoci su uživali u njenim obraćanjima. Foto: Prinstcreen

Podsetimo, Vanja ne krije da je dosta promenila svoj izgled kao i da planira još korekcija.

- Planiram estetske zahvate, da. To je nešto što sam pričala... Zubi, grudi, kosa, svašta bih menjala. Volim to. Živa lutka, kažete? Sve živo sam odradila. Nisam bila akrep, ali sam malo preterala - priznala je ona.