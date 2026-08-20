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Sara Stojanović, bivša učesnica Elite, nakon nekoliko "ljubavnih promašaja" koje je imala tokom boravka u Beloj kući i prolivenih suza, uplovila je u ljubavnu vezu sa Muratom Asylguzhinom, a otkako je sa njim u vezi, ne skida osmeh s lica, pa je tako otkrila kako je proteklo upoznavanje sa njegovom porodicom u Španiji!

- Murat i ja nikada srećniji nismo bili. Sačekao me je na aerodromu i otišli smo u njegovu porodičnu kuću u Alikante kod bake i deke i njegovog očuha Alexandra. Uživam u svakom trenutku pored njega, sve mi čini i nikada srećnija nisam bila. Obišli smo sve što smo mogli, a samo sam dva dana ovde. Španija je prelepa zemlja oduševljena sam sa Alikanteom predivan gradić, plaže, šetališta i Španci su veseli narod kao i mi. Večeras smo u Madridu za nekih par sati i upoznaću njegovu mamu, jedva čekam. Shvatila sam da svaki put kada smo se posvađali i razdvojili na kratko da sam ga sve više zavolela i da ne mogu bez njega - priča Sara i nastavlja:

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Printscreen, Boba Nikolić

Pored Murata sam pronašla sreću, ljubav, pažnju, poštovanje i najvažnije mir koji sam oduvek želela. Presrećna sam i ovo sam pored njega ja ono što i jesam a što je najvažnije svoja, da me voli ovakvu kakva i jesam i da mene ne menja. Naše putovanje je tek počelo kako u Španiji ovo od 2 nedelje tako i životno. On je bio uporan i nikada nije odustajao od mene i pružio mi je ruku kada nije trebao niko. Uživamo u našoj ljubavi svakim danom i u sunčanoj Španiji.

"Sve o čemu sam maštala, sada sam dobila"

Takođe, ona je progovorila i o tome kako se oseća kada je s njegovom porodicom.

1/5 Vidi galeriju Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

- Što se tiče Muratove porodice, kao da sam kod svoje. Baka i deka su me ugostili kao svoju unuku čak sam kupila baki poklon i propričala sam i španski sa njom. A što se tiče očuha Alexandra podseća me na mog tatu, toliko srdačan i ljubazan čovek sa poštovanjem, duhovit sve nam čini i što je najvažnije gleda Murata kao svog sina. Juče smo bili na porodičnom ručku u Alikanteu sa širom familijom, pričali smo kako je počela naša ljubav u Eliti i šta smo sve prošli. A od večeras smo već sa njegovom mamom. Divna porodica i srećna sam jer sam sve što sam oduvek maštala to i dobila. Ništa lepše mi nije bilo kada su mi pričali da mi je prošao ,,voz” a ja sam se ukrcala na avion i odletela...Veliki pozdrav za najbolji Pink.rs iz prelepe Španije od Sare i Murata - zaključila je ona.

Kurir.rs/Pink.rs