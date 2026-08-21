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U toku emisije otkriveno je da Sofija Janićijević nije blokirala Daneta (70), iako je tvrdila tako. Da je slagala razotkrila ju je voditeljka Maša Mihailović jednim potezom.

Tokom emisije "Narod pita", voditeljka Maša Mihailović ugostila je Sofiju Janićijević i Ivana Marinkovića. Ipak, niko nije očekivao da će se situacija u studiju razviti u smeru koji je potpuno raskrinkao jednu od glavnih aktera protekle sezone.

Sofija Janićijević, koja je na samom početku emisije tvrdila kako je blokirala Daneta, vrlo brzo je samu sebe saterala u ćošak. Naime, nakon što je voditeljka prokomentarisala poruke rečima: "Znam da ovo čitaš i pišeš", Sofija je, u želji da dokaže suprotno, napravila ključnu grešku.

Sofija uhvaćena u laži

Foto: Pritnscreen

"Evo ja sada otvaram ove poruke pred tobom Mašom", rekla je Sofija i pokazala telefon.

Voditeljka je odmah reagovala primetivši detalj koji je Sofija pokušala da sakrije: "Zar nisi malopre rekla da si ga blokirala?".

Uhvaćena u očiglednoj laži pred kamerama, Janićijevićeva je pokušala da se opravda svaljujući odgovornost na svoju majku: "Mama mi je rekla da je svuda blokiran, ali eto nije".

Nakon ovog raskrinkavanja, u program se uživo uključio gledalac Miodrag koji je prokomentarisao Sofijino ponašanje: "Mašo, da li teatar Odeon traži glumicu pošto je Sofija sjajan kandidat?". Iako je Sofija na to uzvratila da bi "baš volela da negde glumi", gledalac nije imao milosti prema njoj.

"Ti si takva zlobnica od žene. U Eliti 8 si rasturila vezu Milice i Terze, a sad ću da te pitam da li ti je žao što si ušla u vezu s Danetom?", upitao je Miodrag direktno.

Sofija je nastavila da negira bilo kakvu emotivnu povezanost sa Danetom.

"Nisam ušla u vezu s Danetom, ti veruj njemu ako hoćeš".

Na pitanje sa društvenih mreža da pokaže neki pismeni dokaz i demantuje navode, kratko je poručila: "Nemam potrebu da demantujem".

Foto: Pritnscreen