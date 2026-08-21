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Bliži se nova sezona Elite 10 i uveliko se priča i spekuliše o novim učesnicima koji će se u septembru useliti u Šimanovce. 

Kako Kurir saznaje od izvora, postoji velika verovatnoća da će par koji je ostao zajedno i van rijalitija, ponovo spakovati kofere i već od septembra se useliti na imanje u Šimanovce. Reč je o Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

 Ena i Peja su imali uzbudljivu vezu pred kamerama i često se spekulisalo da li će raskinuti u spoljnom svetu, ali su oni i dalje zajedno.

Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

Produkcija "Elite" želi da dovede najpopularnije igrače iz prethodnih sezona, a Ena i Peja ne samo što su imali uzbudljivu vezu u rijalitiju, oni i sada imaju veliku popularnost kao i kada su izašli iz "Elite 9".

U svakom slučaju, ostalo je malo do početka nove sezone "Elite" kada ćemo imati prilike da vidimo da li će na kraju ovaj par ponovo završiti u Beloj kući.

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