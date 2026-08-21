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Matijević je sada otkrio očekivanja od nove sezone i progovorio o svom učešću.

"Cilj mi je da zaradim"

- Motiv je novac, nemam nikakve druge želje da se prikazujem. Cilj mi je da zaradim. Nikakve specijalne uslove nemam, nisam preterivao, osim malo bolje cifre. Ulazim kao muva bez glave, nemam taktike. Ovo mi je četvrti put - rekao je i otkrio kako gleda na to što ulaze Zvezdan i Ana Ćurčić.

Foto: Petar Aleksić

- Totalno ludilo, biće mi zanimljivo da gledam šta se to dešava. Znam imena nekih ljudi koji ulaze i biće ludnica. Srećan sam što ću imati neke ljude koji su mi prijatelji - dodao je Mateja Matijević.

"Car je dobar lik"

Matijević je otkrio i šta misli o povratku Filipa Cara.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

- Biće ludilo, drago mi je što ulazi, on je dobar lik. Biće zanimljivo ako uđu i Maja i Asmin, a ako ne uđu, siguran sam da će Filip napraviti neku novu trojku. Nemam pojma ko od devojaka ulazi - rekao je Matijević.

1/4 Vidi galeriju Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, saopštio je novog učesnika Elite 10. Ugovor je potpisao dobro poznati rijaliti učesnik Mateja Matijević. Foto: Printscreen

"Novac mi je motivacija"

- Ne pucam na pobedu, meni je pobeda moj bankovni račun, to mi je motivacija. Mora da ti se desi neki životni haos da bi ti pobedio, ja ne mislim da to meni može da se desi. Ne bih voleo rijaliti bebu, voleo bih da stvaranje moje porodice bude van kamera, ali ne mogu da utičem na to šta će ovaj gore da kaže. Paziću, volim da tri puta promislim pre nego što nešto uradim - rekao je.

kurir/blic