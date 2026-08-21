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Mina Vrbaški i Viktor Gagić nedavno su stavili tačku na svj odnos.

Bivša učesnica Elite je bila očajna zbog kraja ljubavi, te ga je jedno veče sačekala ispred Pinka ne bi li porazgovarala sa njim.

"Zaljubila sam se i idealizovala sam ga"

Nakon kraha ljubavi i Viktorove izjave da od pomirenja nema ništa, Mina se oglaila na društvenim mrežama.

- Moja ljubav sa Viktorom je bila iskrena, zaljubila sam se i idealizovala sam ga. On je bio moj izbor i to je to. Čini mi se kao da ja jurim isti profil muškarca. Kao mlada sam ušla u rijaliti, pogubila sam se, nije imao ko da me ispravi. Nastavila sam da živim tim stilom - napisala je Mina i dodala:

Mina Vrbaški Foto: Printscreen YouTube

"Priznajem, ja nisam normalna"

- Ne treba da nalazim više nikog. Ja nisam normalna, priznajem. Želim da budem sama. Doći će dan kada će naići neko ko će da se nosi sa mojim imenom i prezimenom i ko će moći da iznese život kraj mene.

Viktor nakon raskida jasan

Gagić se nako raskida javno oglasio i otkrip šta je dovelo do kraha ljubavi.

- Od izlaska iz Elite imali smo par začkoljica koje su počele da nas odvajaju. Nije to razlika u godinama niti bilo šta to je jednostavno karakter devojke. Par puta smo pokušavali, ali nažalost se vratimo uvek na isto. Nije mi se pokazala kao osoba za kakvu sam je smatrao, pokazala je suprotno - rekao nam je Viktor za Pink.rs, te je nastavio:

1/5 Vidi galeriju Haos u rijalitiju Elita dostigao je vrhunac kada je Viktor Gagić odlučio da zauvek prekine odnos sa Minom Vrbaški. Foto: Pink

- Neću iznositi nikakve detalje, niti da je blatim. Samo se nadam da nikad neću dobiti nikakvu ružnu reč od nje, jer ipak bio sam prema njoj mnogo dobar. Desilo se šta se desilo i završili smo tu priču. Nemam nameru da pričam ništa loše, niti očekujem sa njene strane to. Želim joj sve najbolje i da se opameti.