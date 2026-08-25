Slušaj vest

Aleksandra Nikolić nakon izlaska iz rijalitija povukla se iz javnog života, a sada se pojavila i govorila o svom životu pre i posle Elite.

Njeno učešće je obeležila veza sa oženjenim čovekom Milovanom Minićem, koji je takođe ušao u Belu kuću. Iako je i sama mislila da je njihova ljubav okončana, desilo se suprotno. Danas žive zajedno i srećni su nakon svega što su prošli.

"Ubedio me je u svoju istinu"

Aleksandra se prisetila kako je izgledala ljubav sa Milovanom pre Elite.

- Provodio je mnogo vremena sa mnom. Bili smo non stop na vezi, poruke. To su muškarci, izgvori tipa da radi, da ima obaveze. Bila sam ljubavnica i to verna. Kad sam izašla iz rijalitija često sam se vraćala na to šta mi je sve rekao u rijalitiju, kako je tako lagao a ja nisam provalila. Iskreno, ja sam negde verovala da petlja, ali ubedio me je u svoju istinu - govorila je Aleksandra u podkastu kod Dejana Dragojevića i dodala:

1/9 Vidi galeriju Aleksandra i Milovan Foto: Pritnsceen/Instagram, Petar Aleksić, TV Pink

- Osećala sam se loše, nisam želela da izlazim u javnost. Nismo se krili, ali nismo se ni eksponirali, mada to njemu nije bio problem. Nisam mu nikada tražila da se razvede, nisam ni bila sigurna da li to želim. Nisam želela da gradim sreću na tuđoj nesreći, na kraju nas je sve to koštalo. Često smo maštali o tome da živimo zajedno, i to je bilo jako lepo. Kućica, da deca trčakaraju, u mašti je sve to bilo lepo, ali kad on ode na vrata, ja se isplačem i legnem da spavam. Sto puta smo se razilazili i vraćali.

"Ona je sada sa mojim bivšim mužem"

Nikolićeva je progovorila o bivšoj ženi svog partnera.

- Ja sam se njoj javno izvinila na televiziji. Ali, nemam šta njoj da se izvinjavam jer je ona sada sa mojim bivšim mužem. Šta ima da je žalim, batice, oprala me skroz. Jesmo mi sve počeli i treba da podvijem rep, ali oni su stvarno objasnili - rekla je Nikolićeva.