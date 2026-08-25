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Viktor Gagić, mladi džudista i nekadašnji rijaliti učesnik je nakon raskida sa Minom Vrbaški, otvoreno govorio o tome šta mu je najviše zasmetalo kod bivše devojke, ističući da definitivno do pomirenja neće doći, te da nemaju nikakvu komunikaciju.

Viktor je na samom početku razgovora istakao da je posvećen sebi i treninzima.

Otkrio razlog raskida

- Pre dve nedelje sam se vratio na dva treninga dnevno s takvom priželjkivanjem da se što brže vratim na onaj početak gde sam bio pre ulaska u rijaliti. Volja je tu, kondicija još baš i nije toliko, ali popravljamo.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

Na pitanje šta je okidač raskida sa Minom - istakao je da je u pitanju jedan Minin gest u izlasku, preko kog ne želi da pređe.

- Posle tog raskida gledao sam da se što pre se vratim u normalu da ne razmišljam o tim nekim stvarima, da se usredsredim na to šta ću raditi u budućnosti. Tako da nisam sebe propitivao da li je trebalo, ili ne. Desilo nam se šta nam se desilo. Tako je suđeno. O njoj se nisam izjašnjavao - kaže on i dodaje:

- Okidač raskida je bio kad smo bili u izlasku da smo imali neku svađu, koju neću ni da iznosim šta je razlog te svađe. Jedino ako eto ona nešto bude rekla, naravno da ću onda izneti, ali ovako bih ostavio negde to u privatnosti i zbog svega to što smo imali iz nekog poštovanja.

S obzirom na to da je porodica prihvatila Minu, Viktor je otkrio kako danas oni gledaju na njihov raskid.

- Mama se nikad nije ni mešala, a ni sestra. Oni su nju bili prihvatili ovde u kući kad je došla kod mene odmah prvu noć. Bili smo više vremena kod mene, prihvatili su je, bili skroz normalno posle eto tog raskida gde sam ja i rekao mami isto šta se sve izdešavalo. Ništa nije rekla, nije htela ni da komentariše, niti da se izjašnjava. Rekla je ono da joj želi sve najbolje i to je to i rekla je da je najbolje po nas da se mi raziđemo, da se ne provlačimo toliko kroz medije, da ostavimo to što smo ima sebe i da nastavimo dalje.

Gagić smatra i da mu je rijaliti dobro doneo, te da se ne kaje ni zbog čega što je uradio.

- Ja sve na životu gledam da mi je donelo iskreno. Ni zbog jedne odluke se ne kajem, niti ću se ikad kajati. Ima naravno loših, a ima i dobrih strana. Ne bih rekao da mi je previše odnelo jer ću to svakako nadoknaditi brzo svojom voljom i svojim razmišljanjem. Više mi je donelo popularnosti, otvorilo mi je i neke druge puteve u životu gde imam otvorena vrata na nekim poslovima. Izvukao sam ono najpozitivnije što sam mogao.

Sa Minom prekinuo svaku komunikaciju

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

Nakon rasprave na Pinku, više nisu imali komunikaciju i razlog je kako kaže - definitivan.

- Nakon one večeri što se desilo na Pinku nismo imali apsolutno nikakvu komunikaciju, niti tekstualnu poruku. Prekinuli smo tad apsolutno celu komunikaciju. Nisam imao ikakvu nameru da uopšte i pošaljem neku poruku njoj. Mislim da je napravila grešku, nisam hteo da se provlači kroz medije, što je za mene iskreno blam da se opet provlači to, a mogli smo sve na neki mirniji putem da rešimo. Nije mi dala u emisiju da odem. Tu noć me je zvala mnogo puta da sam na kraju pristao da ne bi bilo nikakvih problema i onda sam hteo da završimo onako kako dolikuje. Nije dozvolila da se to desi svaki put bukvalno isto kao i u realitiju. Ja sve hoću mirno, ali eto opet ona kao da ne dozvoljava da se slegne, da ne bude blamova tih naših. Opet smo imali tu raspravu neku. Ja sam poludeo zato što nije htela da me pusti da idem. Ja sam rekao: “Ne zanima me. Ja idem, ti idi za mnom ako hoćeš.” Gde je ona i nastavila da ide za mnom i došli smo do Pinka i posle ste videli sve.

Mini dao drugu šansu

Kako kaže, nije tip koji daje drugu šansu vezi, ali Mini je dao.

- Pre ovog rijalitija nisam nikad apsolutno davao drugu šansu ni jednoj devojci. Uvek kad se nešto desi, najmanja sitnica, tu se već sklonim jer sam imao svoj stav. Kad smo bili unutra, taj zatvoreni prostor i ti ljudi oko tebe kad si komentariše sve to mnogo utiče negde na psihu i onda opet priželjkuješ da budeš sa tom osobom i nekako ti bude lakše pored nje. Prelazio neke stvari, ali sad kad smo izašli napolje, prvu svađu što smo imali ja sam se zove, ono držao se opet toga pre riijalitija da se sklonim, jer ako smo mi napolju eto imali takvu svađu, mislim da tu onda nema da nema neke budućnosti, da ne može da se funkcioniše. Ja sam odlučio da se sklonim, ona naravno, nije htela i moralo je opet da se desi ta rasprava ispred Pinka. Gagić otkriva i da je gledao snimke iz prethodnih sezona Mine Vrbaški, te da se uvek ponaša na isti način prema momcima.

- Definitivno nema pomirenja zato što sam video sam u nekim intervjuima da njeni drugari isto provlače neke stvari, da je ona ko zna šta tamo pričala. Posle tih stvari koje su se nama desile u petak i posle ovih gluposti, ne pada mi na pamet stvarno da se vraćam. Usredsredio sam se na sebe, radim na sebi, da se trudim da što više uspem i da se ne osvrćem šta je bilo pre nedelju, dve, godinu. Prelomio sam skroz - rekao je on i dodao:

- Kad smo bili unutra i kad su mi govorili kakva je ona i kakav karakter ima. Video sam kakva je, ali kad smo izašli video sam da se apsolutno i nije promenila i video sam neke videe iz prethodnih sezona. Vidim da sve na isto bude. Nije bilo uvreda, samo me je jedan njen gest povredio.

1/5 Vidi galeriju Haos u rijalitiju Elita dostigao je vrhunac kada je Viktor Gagić odlučio da zauvek prekine odnos sa Minom Vrbaški. Foto: Pink

S obzirom na to da je u večerašnjoj emisiji “Narod-pita” njihov zvanično prvi susret nakon raskida, Viktor kaže da želi što pre da izađe iz te priče i da krene novim putem.

Dolazim u večerašnju emisiju skroz opušteno. Stvarno želim što brže da se iz te priče povučem. Ne da se provlačim sa njom. Da ne mora ni majka moja da sluša kojekakve gluposti, nego da sve to prođe onako nekim mirnim putem, da se jednostavno putevi naši razdvoje. Da završimo apsolutno tu priču. Šta je bilo, bilo je. Oboje da nastavimo dalje i da joj poželim svu sreću. Nema zle krvi.

Posle raskida, nije spreman za novu ljubav, fokusiran je na sport.

- Otvoren sam ja za uvek za odnose, ali sad sam baš, zvuči glupo, striktno kao kad konju kad staviš “am” i samo da gledam pravo i samo imam taj jedan cilj - da se vratim što pre u kondiciju i sve to i da što pre osnujem neki posao svoj. Sa strane uopšte više ni ne gledam.

Kurir.rs/Blic