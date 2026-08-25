Slušaj vest

Rebeka Popović bila je deo "Zadruge 2" i kada bi neko danas video njenu staru fotografiju ili snimak iz tog perioda, sigurno je da bi je se setio i prepoznao je.

Promenila lični opis

Bivša rijaliti učesnica je potpuno promenila svoj izgled, a na fotografijama koje je delila na društvenim mrežama izgleda kao druga osoba.

Rebeki više ni oblik očiju nije isti, a na svim novijim fotografijama izgleda kao lepotica bez mane, zategnutog lica skoro kao lutke.

1/5 Vidi galeriju U KRŠTENICI SE ZOVE SPOMENKA, SADA JE CELA OD PLASTIKE I NIKADA JE NE BISTE PREPOZNALI: Ova zadrugarka je doživela najveću promenu Foto: Printscreen, Vladimir Sporčić

Osim toga i Rebeka je sama jednom prilikom priznala u svom storiju na Instagramu da je svašta radila na sebi, kako bi izgledala bolje.

- Nije tajna da sam pristalica plastične hirurgije. Svašta nešto sam na sebi korigovala naravno, uz smernice najboljeg tima. Ako mene pitate svašta bi ja još bocnula, mi žene uvek bi nešto menjale - napisala je Rebeka na svom storiju.

Foto: Printscreen

Bila intimna sa sinom pozantog glumca

Podsetimo, Rebeka je ostala upamćena, između ostalog, po tome što je pred kamerama bila intimna sa Markom Petruševićem Petrućijem.

Takođe, u Zadruzi je ispričala i da Rebeka nije njeno pravo ime.

1/7 Vidi galeriju Marko Petrušević Petrući, sin pokojnog glumca Branislava Petruševića, prolazi kroz težak period, a njegova majka Nada sumnja da joj sin ima bipolarni poremećaj Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Mene je tata dobio jako kasno, ja sam njegovo prvo dete. Ni njegova rođena sestra nema dece. Između ostalog, on je pričao kako je dobio sina, bio je ubeđen da sam dečak. Međutim, to se mojoj mami nije svidelo, pogotovo zato što sam ja bila dva meseca u bolnici. Pre nego što sam krenula u školu, dobijala je histeriju. Kad sam krenula u školu, menjali su mi papire. U krštenici se zovem Spomenka, a onda je moja mama izabrala da se zovem Rebeka zvanično sa 16 godina. Moja mama je tako želela, ali moj tata je želeo narodno ime. Mama je čitala knjigu od nekog književnika o Rebeki koja je bila balerina - objasnila je Rebeka.