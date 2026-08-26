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Mina Vrbaški osvrnula se na nedavni haos sa Viktorom Gagićem, kad je raskinula sa njim. Otkrila je i kakvi su joj planovi, te kakvo je putovanje čeka vrlo brzo.

- Da se one noći nije desilo šta se desilo, ne bih progledala! Novi život, čovek shvati koliko vredi. Došla sam da ispoštujem emisiju. Idem sa mamom i bratom u Španiju, trebao je Viktor, ima honorar on, pa nek ide s kim želi. Nije mi ništa krivo zbog onog što se desilo sa Viktorom. To mi je zapravo trebalo, otvorili su mi se drugi vidici. Evo, kad me pogledate, molim vas... Ja zaslužujem da me neko voli kako treba. Govore mi svi da stanem ispred ogledala i pogledam sebe - rekla je Mina.

- Danas svako može da priča šta hoće, ja sam dostojanstvena, kao i uvek. Svako priča o sebi. Isplakala sam sve što me je morilo. Ribe kad preseku, to je to. Ja svakom želim sve najbolje. Desio se neki izlazak, on je najavljivao da će sve da ispriča, ja hoću da privatnost zadržim za sebe. Šta kaže u emisiji, okej, neću se ljutiti. Pogrešila sam sigurno u nekim stvarima, ali neću ništa pričati dok on ne krene - dodala je ona.

- Rekao je da sam ovakva, onakva, opet je onda bio sa lošom osobom, pljuje i po sebi. Ja pamtim najlepše. Ima mnogo komentara, priča. Nema šta mi nismo rekli jedno drugom. Što bi se sad blamirali... Čujem se sa dosta žena koje su uz nas. Neke stvari moraju da shvate, privatnost je privatnost. Neću da se neko sladi - rekla je Mina potom.

Otkrila da li ulazi u Elitu 10

- Njegova i moja porodica zna istinu. Moja majka zna istinu. Neki deo bih zadržala za sebe. Da li on ulazi u Elitu 10, pa pravi sad priču ovako? Ne, ne. Inteligentan je on jako, namazan je mnogo. On želi da se bavi svojim sportom, džudoom. Želim mu svu sreću. Neću ići u Elitu 10 ja, šalila sam se ja malo. Bio je bum, eksplodiralo mi je sve od poruka. Mnogi ljudi žele da me vide tamo. Stavila sam tačku tamo, otišla sam u penziju što se tiče rijalitija. Videla sam da ulazi neka maloletnica, jao... Kad vidim njen profil i svoj nekad, au, kakva razlika, šta je, ljudi, to... (smeh) Ako Viktor hoće da uđe u rijaliti, ako, onda bih volela - istakla je ona, spomenuvši Jovanu Kosovac (17) i njen ulazak u narednu "Elitu".

- Znam da će mama ovo da vidi, evo, ja kažem, nisam više psihički za rijaliti. Hoću da se ostvarim kao majka. Imam to dugo u sebi, to mi je jedina želja ostala. Znam koliko je lepo biti majka. Meni je vreme za to, vreme je da se sklonim iz šou-biznisa. Hoću da budem figura neka po strani, ovo je deseta sezona, to je deset godina, ljudi moji! Imala sam nekad skoro 17 godina, moram sa svim tim da stanem. Ne mogu da obrišem prošlost, ja sam odrasla u Beloj kući. Previše sam sebe istrošila, planiram snimanje nove pesme, da, da - navela je Mina.