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Nova učesnica Elite 10, sedamnaestogodišnja Jovana Kosovac iz Novog Sada, već je uspela da privuče ogromnu pažnju javnosti, iako još nije ni zakoračila u Belu kuću.

Mlada takmičarka je, u pratnji majke, došla kako bi bila potpisana saglasnost za njen ulazak u rijaliti, budući da nema dovoljno godina da samostalno donese takvu odluku. Uprkos protivljenju dela porodice i prijatelja, Jovana je, kako tvrdi, čvrsto rešena da postane deo projekta i napravi šou o kojem će se dugo pričati. Kako je izazvala veliku pažnju javnosti, u javnosti su isplivale neke detalje o mladoj rijaliti takmičarki koja će harati Elitom 10.

Jovana Kosovac dolazi iz Novog Sada, a sa samo 17 godina iskusila je život kao da ima mnogo više godina, bar ona tako tvrdi. Pažnju je posebno privukla svojim izjavama koje je dala za srbija_showbizz o burnom životu, ali i tvrdnjama da je svojevremeno bila umešana u ljubavne odnose sa zauzetim muškarcima.

Rasturila više brakova

Jovana je čak bez ustručavanja rekla da je navodno bila razlog raspada više brakova, a posebno je šokirala tvrdnjom da među muškarcima o kojima govori ima i poznatih lica.

- Postoje muškarci koji su bili u Zadruzi i koji tek treba da uđu, rasturila sam više brakova. Ponosna sam na to, ženama sam objasnila kakvi su ti muškarci. Ja rasturim brak, pa odem. Bilo je muškaraca sa Dedinja, malo stariji. Jedan je i dalje u braku - rekla je Jovana okupljenim medijima koji su je čekali ispred Pinka.

Njene tvrdnje izazvale su brojne reakcije, posebno zbog toga što najavljuje da bi se u rijalitiju mogla otvoreno suočiti sa ljudima iz svoje prošlosti.

Ni srednju nije završila

Osim ljubavnih skandala, Jovana je ranije pričala i o sukobima i burnim situacijama iz svog života, zbog čega se već sada postavlja pitanje kakvu će atmosferu doneti u Belu kuću.

Podsetimo, pre nego što je sa mamom došla da potpiše ugovor, Jovana je za medije ovo rekla o svom ugovoru:

- Nismo se još dogovorili, tek kad dođe majka, bez nje ništa. Rijaliti Elita 10 mi je preči od škole, školu ne volim, nisam završila ni srednju. Tukla sam se, izbačena sam. Sa tatom ne živim, razvedeni su, bilo je nasilja u porodici. Tata je tukao mamu i mene. Bio je alkoholičar, sad se promenio, ali prošlost ne može da se zaboravi. Ponekad se čujemo, ali nismo u kontaktu.