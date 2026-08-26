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Poznati voditelj i bivši rijaliti učesnik Milan Milošević otvorio je dušu i javno progovorio o svom odnosu sa pobednicom prve sezone "Zadruge" Kijom Kockar.

Iako su važili za bliske prijatelje, Milan Milošević je svojevremeno otkrio i priznao da njihovo prijateljstvo van kamera zapravo nikada nije bilo iskreno, već da se sve odvijalo "na silu".

Kako je sam Milan istakao, njihova bliskost je bila proizvod specifičnih okolnosti unutar rijalitija, gde je on čvrsto stao uz nju zbog njene tadašnje životne priče. Međutim, čim su se ugasile kamere i kada su krenuli različitim životnim stazama, maske su pale.

"Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo, mi smo bili prijatelji u rijalitiju, ja sam stao iza nje, zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli, ali sve mislim da je bilo na silu, da to nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem", započeo je Milošević svoju iskrenu ispovest.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

Za sve je kriva Nadica Zeljković!

Kao ključni razlog definitivnog pucanja ove prijateljske veze, Milan je označio Kijinu majku, Nadicu Zeljković. Do ozbiljnih nesuglasica došlo je tokom Nadicinog učešća u rijalitiju, kada je Kija zamerila voditelju određene stvari, nakon čega je Milan odlučio da se povuče bez daljih rasprava.

"Došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam", objasnio je Milan kako je došlo do trajnog zahlađenja odnosa.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: printscreen instgaram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagra

U kakvom su odnosu danas?

Iako više nisu bliski kao nekada i ne dele tajne, Milan i Kija Kockar su ipak uspeli da zadrže nivo osnovne pristojnosti i komunikacije, ali od stare strasti i podrške nije ostalo ništa.