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Mina Vrbaški i Viktor Gagić napravili su opšti haos u emisiji "Narod pita". Bivši ljubavni par je upao u žestoku svađu, te su pljuštale uvrede na sve strane.

U jednom trenutku je pokazala i video snimak njihivog fizičkog obračuna.

"Finansirala sam i tebe i Mensura"

- Dobro veče, ovde Ljilja Selimović. Viktor je sa 19 godina ozbiljan i lep momak, ali oboje ste impulsivni i mnogo ljubomorni. Kada ste izašli iz Elite, kako vam je bilo? - upitala je Ljilja.

- Sve isto apsolutno - rekla je Mina.

- Ne mogu da shvatim da se neko svađa i miri toliko često - rekla je Ljilja.

- Ona je pokušavala da spinuje ovde priču, a ja sam pokazao snimak da bi demantovao sve kako se ne bi moje ime kaljalo - rekao je Viktor.

- Ti si jedan nasilnik - rekla je Mina.

- I Mensur ti je bio nasilnik, svi su ti nasilnici - rekao je Viktor.

- Pa jeste, finansirala sam i njega kao i tebe - rekla je Mina.

- Mićo, kako komentarišeš ulazak Filipa Đukića? - upitala je Ivana.

"Ti si jedno smeće"

U jednom trenutku došlo je do salve uvreda, a nakon toga je Mina uživo pokazala video snimak nasilja.

- Ja sam dobar čovek - rekao je Viktor.

- Ti si jedno smeće - rekla je Mina.

- Šta sam ti uradio? - upitao je Viktor.

- Davio si me - rekla je Mina.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

- Ajde pokaži u kameru - rekao je Viktor.

- Neću - rekla je Mina.

- Pokaži u kameru, ajde ako smeš - rekao je Viktor.

"Davio me je i vređao"

- Zbog koje osobe si me pljuvao i vređao? Ajde pričaj, glava mi je odzvanjala zbog tebe - rekla je Mina.

- On je mene uzeo da davi i vređa, doletela je njegova tetka i počela da ga moli da prestane da to radi. Ja sam njemu lupila šamar jer me zvao pr*stitukom i dr*ljom - rekla je Mina.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova