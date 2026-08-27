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Uroš Stanić, učesnik "Elite 9", koji će se naći i u desetoj sezoni Pinkovog rijalitija koji počinje 5. septembra, gostovao je u emisiji "Narod pita" gde je žestoko opleo po dojučerašnjoj cimerki Sofiji Janićijević.

Tema je bila njena veza sa starijim fanom Danetom, koji ju je finansirao.

- Uroše, da li si pogledao sve dokaze za Sofiju i Daneta? - upitala je voditeljka Ivana Šopić.

Bez emocija

- Meni je krivo što ja nju ne mogu da tužim, ali ne može ni ona mene. Ove sezone je pokazala da nema emocije prema Terzi, da je jedan ološ koji izdaje ljude i tako dalje. Ja ne bih imao želudac za Daneta, verujem da je vremenom morala da stvori emociju i da opšti sa starijom klijentelon. Terza i on su za mene zgaženi i šutnuti, ne bih se bavio više njima - rekao je Uroš.

1/5 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Marko Karović

- Šta ti je rekla Milica o saznanjima za Sofiju i Danetu? - upitala je Ivana.

- Na kraju su izašle prepiske gde Brankica (Sofijina mama, prim.aut) moli Daneta da joj napuni frižider. Ja bih voleo da uđe i Brankica, da vidimo kako će se snaći dve sponzoruše. Milica više ne želi da se bavi Sofijom i da joj daje na značaju. Kačavenda je pregazila Sofiju, zgazila je i unutra i napolju - rekao je Uroš.

Dača preletač

- Šta misliš o Dači? - upitala je Ivana.

1/7 Vidi galeriju Elita Foto: Printscreen Instagram, Kurir

- Mislim da je Dača preletačević. Ukoliko je sve vreme bio uz Terzu i Sofiju, onda je trebao do kraja i da ostane. Video je da mu je bolje da bude uz Comaru, ali meni se to ne dopada jer znam da nije iskreno - rekao je Uroš, koji je najavio svoju muzičku karijeru i da je već nimio spot.

Danilo Dača Virijević slefi Foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, Uroš je nedavno prekinuo i prijateljstvo sa Janjušem, koji ga je izvređao u porukama.