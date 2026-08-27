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Bivši učesnik "Elite 9" Viktor Gagić, mladi džudista, koji tek što je okončao vezu sa Minom Vrbaški, ulazi u "Elitu 10", gde će njegova veza sa bivšom rijaliti učesnicom zasigurno biti glavna tema.

On je ispred Pinkovog studija stigao sa osmehom na licu i ležernom izdanju, spreman da pregovara o uslovima svog ulaska u novu sezonu.

Vratio se treninzima

Podsetimo, sa bivšom devojkom Viktor je raskinuo, a detalje kraha ljubavi otkrio je za Blic.

- Pre dve nedelje sam se vratio na dva treninga dnevno s takvom priželjkivanjem da se što brže vratim na onaj početak gde sam bio pre ulaska u rijaliti. Volja je tu, kondicija još baš i nije toliko, ali popravljamo.

1/6 Vidi galeriju Viktor Gagić Foto: Kurir, Boba Nikolić

Na pitanje šta je okidač raskida sa Minom - istakao je da je u pitanju jedan Minin gest u izlasku, preko kog ne želi da pređe.

Raskid je suđen

- Posle tog raskida gledao sam da se što pre se vratim u normalu da ne razmišljam o tim nekim stvarima, da se usredsredim na to šta ću raditi u budućnosti. Tako da nisam sebe propitivao da li je trebalo, ili ne. Desilo nam se šta nam se desilo. Tako je suđeno. O njoj se nisam izjašnjavao - kaže on i dodaje:

- Okidač raskida je bio kad smo bili u izlasku da smo imali neku svađu, koju neću ni da iznosim šta je razlog te svađe. Jedino ako eto ona nešto bude rekla, naravno da ću onda izneti, ali ovako bih ostavio negde to u privatnosti i zbog svega to što smo imali iz nekog poštovanja.

Kurir/Blic