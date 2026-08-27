Slušaj vest

Nemanja Đerić, poznatiji kao Đekson, poznati reper i bivši učesnik prve sezone rijalitija "Zadruga", napravio je opštu pometnju kada je javno i bez zadrške napao Nenada Macanovića Bebicu tokom njegovog gostovanja u emisiji "Narod pita".

Đekson udario na Bebicu

Đekson je tokom trajanja emisije "Narod pita" na svom Instagram profilu objavio stori na kojem je usnimio televizijski ekran dok je Bebica govorio u studiju.

Vidno izrevoltiran Bebičinim rečima, reper nije mogao da se suzdrži, pa je javno uputio pretnje i uvrede na njegov račun:

1/8 Vidi galeriju Nemanja Đerić, poznatiji kao Đekson, poznati reper i bivši učesnik prve sezone rijalitija "Zadruga", napravio je opštu pometnju kada je javno i bez zadrške napao Nenada Macanovića Bebicu Foto: Printscreen, Marko Karović, Kurir

- Vidi ga ovaj mentol kao na televiziji nešto priča... Sad ću da odem u Šimanovce da mu isevam šamare usred emisije, gle sad - napisao je Đekson uz snimak.

Đekson branio Đukića

Đekson se potom uključio uživo u emisiju i nastavio verbalni rat sa Bebicom.

Reper je odmah započeo žestoku paljbu, komentarišući Bebičino ponašanje i ranije fizičke sukobe.

- Zamisli da nabodeš Fiću na spavanju, to je kao da nabode Uroša na spavanju - započeo je Đekson, na šta mu je Bebica kratko uzvratio:

- To ti je koleginica.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

Đekson je nakon toga nastavio u još oštrijem tonu, ponižavajući Bebicu zbog njegovih bivših veza i učešća u rijalitiju.

- On slobodnije šeta od tebe gradom. Ti si totalno nezanimljiv, tebi je Teodora nešto najveće što si dostigao u životu. Ja sam hteo da te pitam kakav je ukus, je l' si toliko bio gorak ukus kad si morao da ga nabodeš? Želim ti na ruku s kojom si istetovirao Teodoru da ga ceo društvo dr*aš - sasuo mu je reper, dok mu je Bebica uzvratio provokacijom:

- A ti da ga ceo život razvoziš kroz autobus.

- Meni je žao što te nigde neću sresti u životu, jer imaš veliku sumu novca zbog Miljane i Teodore, za koju je znao da će mu odmah pobeći... J*bem li ti mamicu što ponižavaš Đukića, nikad nisam maltretirao slabije od sebe, ali tebe bih maltretirao - rekao je Đekson.