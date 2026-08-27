"SADA ĆU DA ODEM U ŠIMANOVCE" Pevač izgoreo od besa zbog Bebice, pale žestoke pretnje (FOTO)
Nemanja Đerić, poznatiji kao Đekson, poznati reper i bivši učesnik prve sezone rijalitija "Zadruga", napravio je opštu pometnju kada je javno i bez zadrške napao Nenada Macanovića Bebicu tokom njegovog gostovanja u emisiji "Narod pita".
Đekson udario na Bebicu
Đekson je tokom trajanja emisije "Narod pita" na svom Instagram profilu objavio stori na kojem je usnimio televizijski ekran dok je Bebica govorio u studiju.
Vidno izrevoltiran Bebičinim rečima, reper nije mogao da se suzdrži, pa je javno uputio pretnje i uvrede na njegov račun:
- Vidi ga ovaj mentol kao na televiziji nešto priča... Sad ću da odem u Šimanovce da mu isevam šamare usred emisije, gle sad - napisao je Đekson uz snimak.
Đekson branio Đukića
Đekson se potom uključio uživo u emisiju i nastavio verbalni rat sa Bebicom.
Reper je odmah započeo žestoku paljbu, komentarišući Bebičino ponašanje i ranije fizičke sukobe.
- Zamisli da nabodeš Fiću na spavanju, to je kao da nabode Uroša na spavanju - započeo je Đekson, na šta mu je Bebica kratko uzvratio:
- To ti je koleginica.
Đekson je nakon toga nastavio u još oštrijem tonu, ponižavajući Bebicu zbog njegovih bivših veza i učešća u rijalitiju.
- On slobodnije šeta od tebe gradom. Ti si totalno nezanimljiv, tebi je Teodora nešto najveće što si dostigao u životu. Ja sam hteo da te pitam kakav je ukus, je l' si toliko bio gorak ukus kad si morao da ga nabodeš? Želim ti na ruku s kojom si istetovirao Teodoru da ga ceo društvo dr*aš - sasuo mu je reper, dok mu je Bebica uzvratio provokacijom:
- A ti da ga ceo život razvoziš kroz autobus.
- Meni je žao što te nigde neću sresti u životu, jer imaš veliku sumu novca zbog Miljane i Teodore, za koju je znao da će mu odmah pobeći... J*bem li ti mamicu što ponižavaš Đukića, nikad nisam maltretirao slabije od sebe, ali tebe bih maltretirao - rekao je Đekson.