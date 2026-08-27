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Nekadašnji učesnik rijalitija "Zadruga Elita" i tiktoker Nenad Lazić Neca odlučio je da javno progovori o svemu što, prema njegovim rečima, trpi već godinama.

U opširnom obraćanju govorio je o uvredama, pretnjama i ponižavanju kojima je izložen, a posebno se osvrnuo na napade na članove svoje porodice.

Neca je poručio da više nema nameru da ćuti i trpi ono što mu se dešava na društvenim mrežama. Kako je objasnio, sa snimanjem je počeo još 2019. godine, a period koji je usledio ostavio je ozbiljne posledice na njegov privatni život i psihičko stanje. Posebno težak period, prema njegovim rečima, nastupio je nakon ulaska u rijaliti, kada je postao izložen još većem broju komentara i napada.

1/6 Vidi galeriju Nekadašnji učesnik rijalitija „Zadruga Elita“ i tiktoker Nenad Lazić Neca odlučio je da javno progovori o svemu što, prema njegovim rečima, trpi već godinama. Foto: Printscreen

Ovako, mislim da je došlo vreme da kažem jednu stvar jer mi je pun andrah više stvari i ljudi i svega što se meni dešava. Ovo je prvi put da ja nisam razmišljao da l' ću da snimim video ili ne, da l' ću se plašiti reakcija komšije, babe, tetke, mame ili tate ili bilo koga drugog. Više se ne plašim ničega! Ja sam za ovu platformu počeo da snimam od 2019. godine. Znači ja sam na ovoj platformi sedam godina. Jedino što sam uspeo je da narušim svoje psihičko zdravlje, da narušim intimu svoje porodice i da ja za to ne budem plaćen. Došli smo do te mere da mi vređate porodicu, da budem nečiji džak za udaranje. Kada sam bio u rijalitiju "Zadruga", kada se moja popularnost proširila, jer sam bio jedan od najpopularnijih tiktokera, ulaskom u sam rijaliti, linč na mene se proširio. To su bili klipovi, a možete da kucate, tražite moje klipove stare. To su bili komentari po 5 - 6.000 komentara na jednom klipu, gde ste istresali svoja ma, pke i druge stvari na meni - pričao je bivši zadrugar.

Najviše ga pogađaju uvrede na račun roditelja

Iako je rekao da je tokom godina navikao na komentare o svom fizičkom izgledu, Neca je istakao da granicu predstavljaju uvrede upućene njegovoj porodici. Otkrio je i da njegova majka Julijana ima rak, zbog čega ga posebno pogađa kada je ljudi javno vređaju.

U svom obraćanju pomenuo je i Kristijana Golubovića, a zatim najavio da će otpratiti veliki broj ljudi koje trenutno prati na TikToku.

Pretili, i dalje pretite kada sam manje popularan, kada sam se malo povukao sa društvenih mreža, i dalje pretite i dalje smarate i dalje vređate na osnovu fizičkog izgleda: Bio debeo, bio mršav, vi mene i dalje vređate. Sve ja to mogu i dalje stoički da podnesem. Postoji psihoterapija, postoji psihijatar, postoje lekovi koji to mogu da reše, ali postoji i nešto što se zove moral. Odakle vama smelost da vređate moje roditelje, moju mamu koja ima rak, mog tatu koga ni ne poznajete, koji se ni ne snima za društvene mreže, da pričate gluposti i da ih ponižavate javno u lajv streamovima? A ko to radi? To rade debili kao što su Kristijan Golubović, debili koji igraju sa njim. Pratim 6.000 ljudi na ovom Tiktoku, sve ću da vas otpratim. Nemojte da se ljutite, ali sve ću da vas otpratim. Ne želim nikoga da pratim. Ovo je klip gde želim kulturno i fino da vam kažem jednu stvar. Ne kulturno i fino... Rećiću vam ovako - j**em li vam ja mamu! Dosta sam ja vama ćutao - rekao je tiktoker, a onda je dodao:

Neca se zatim osvrnuo i na nasilje za koje je rekao da su ga on i njegov brat pretrpeli. Istakao je da se na njegov račun i dalje objavljuju snimci i komentari, a jedan od klipova koji se pojavio posebno ga je razbesneo jer se, kako je rekao, u njemu ismeva nasilje Kristijana Golubovića nad njim.

Spomenuo Kristijana Golubovića

Dosta sam psihičkog nasilja trpeo i moj brat, a i fizičkog. A i dosta ponižavanja sam trpeo, naravno na ovim društvenim mrežama. Dosta se komentara i klipova na mene i na moj račun pravilo. Evo pre 15 sati opet izašao klip gde ismejavate nasiljeKristijana Golubovića nada mnom... Ako se se nešto desi meni ili mojoj porodici u budućnosti znajte da ste isključivo krivci vi, jer ja na ovom Tiktoku ništa loše nisam radio. Ja sam na Tiktoku igrao, pevao, glumio, zezao se, smejao se i kad mi se nije smejalo, a vi ste to sve zloupotrebljavali. Kada sam bio debeo, smetalo vam je to što sam debeo. Kada sam mršav, smeta vam što sam mršav. Što imam tamniju kožu, što se ponašam drugačije, što imam drugaiji stajling, što nosim naočare, a onda moju mamu vređate zbog njenih zuba. I to ne vređa samo jedna osoba, nego vi skupljate, vama je kontent da vređate ljude i zato ova aplikacija treba da se ugasi, treba da se ugasi, jer ovde na ovom Tiktoku više ništa pametno ne može da se čuje. Svi oni kreatori koji su počeli su prekinuli sa snimanjem. Sve ih manje i manje viđam ili ih više nema. Ugasili su se. Jednostavno su rekli: "Ne mogu više da trpim linč, ovo je bolest". Vi kažete nešto za rijaliti? TikTok je gori nego rijaliti. Ono zadnje ruglo, dno se skupilo na Tiktoku i vama parira i govori šta treba da radite, kako da se ponašate i vama diktira vrednosti. Zarađuju pare samo oni koji su najveće dno-dna, koji su spremni da gaze preko mrtvih, isto kao i u rijalitiju. Onda vi pričate da je rijaliti dno dna?! Naše društvo je dno dna.

"Moja mama nije u stanju da trpi..."

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji učesnik rijalitija "Zadruga Elita" i tiktoker Nenad Lazić Neca odlučio je da javno progovori o svemu što, prema njegovim rečima, trpi već godinama. Foto: Printscreen/Pink, Pritnscreen, Printscreen

Neca je u završnici obraćanja uporedio dešavanja na TikToku sa onim što je imao priliku da vidi tokom boravka u rijalitiju. Prema njegovim rečima, rijaliti predstavlja samo odraz društva, dok se isti obrazac ponašanja sada preselio i na društvene mreže.

Poručio je da više nije spreman da podnosi psihički pritisak, naročito zbog toga što sve što mu se dešava utiče i na njegovu majku.

Rijaliti je samo slika, a to je meni zadivljujuće, slika našeg sistema koji mi kao večito kritikujemo, a napolju su ljudi još jedno 10 puta gori, samo što se ne snimaju, a sad su počeli da se snimaju na Tiktoku. Sad svi sa Tiktoka ulaze u rijaliti. Tako da to je jedan krug, začarani krug. Moja mama nije u stanju da trpi i da doživljava ono što vi radite meni, a ovo je sedam godina maltretiranja. Ja se trudim da i dalje prenesem neku lepu pouku, da pričam o knjigama, da pričam o psihologiji, da pričam o raznim drugim stvarima, ali ja više psihički teror, prvo dve godine rijalitija sa malo novca, ovde za džabe nisam spreman da trpim, toliko - rekao je Neca tiktoker u svom obraćanju na Tiktoku.