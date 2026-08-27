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Nakon napuštanja "Elite 9", Mina Vrbaški spakovala je kofere i sa majkom i bratom otputovala u Španiju kako bi nadoknadila sve propušteno i zvanično stavila tačku na svoju rijaliti karijeru. Bivša učesnica otkrila je da planira sudski obračun protiv bivšeg dečka Viktora zbog optužbi da je konzumirala nedozvoljene supstance.

Mina šokirala tvrdnjama o bivšem

Sa mamom i bratom idem za Španiju, da sve nadoknadimo i provedemo kvalitetno vreme. Svi koji su trebali da budu, tu su uz mene. Vidim da dosta nekih ljudi ulaze, a ja sam definitnivno rekla da sam na to stavila tačku, tako da se više neću pojavljivati, neke ljude sam izdigla, a sebe srozala. Stavila sam zid i sve je to iza mene. Neko ide u Španiju du*e da osoli, a neko ide tamo iza zidina, videće na slikama kako sam se provela" - poslala je Mina bivšem dečku Viktoru Gagiću poruku, pa nastavila:

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

"Svima želim svu sreću, mislim da će tamo mnogima biti teško bez mene i mog učešća, jer ja uvek napravim haos, a obzirom da mene nema, mislim da neće biti ni drugih. Viktor će uvek biti bivši dečko Mine Vrbaški. Kad se budem vratila sa odmora idem kod advokata, čula sam šta je izjavio, izalaziće sigurno iz Elite na suđenja. Iskreno birala bih i tu da se ne vidimo. Tužiću ga jer je rekao da sam ja bila pod supstancama, znam da je na sudu validno da se radi i poligraf, može dlaka iz temena da se izvuče. Ja neću dopustiti da moja majka i brat doživljavaju nervne slomove. Ulazi u rijaliti da mi isplati odštetu, sve ću mu uzeti" - pričala je Mina Vrbaški, pa dodala:

"Bio je sa drugaricom moje majke, tada je imao 16. godina. To se on pohvalio mojoj mami, znam o kome se radi, ona je malo starija od moje majke. Nisam znala u šta se upuštam. Svaki sledeći put kad budem ulazila u neki odnos dobro ću upoznati partnera, neću da se zalećem. Moja porodica je 10 godina na tapeti, za nju nikad ništa loše nije izašlo.

Viktor ulazi u "Elitu 10" nakon burnog raskida sa Minom

Viktor Gagić, mladi džudista, koji tek što je okončao vezu sa Minom Vrbaški, ulazi u "Elitu 10", gde će njegova veza sa bivšom rijaliti učesnicom zasigurno biti glavna tema. Na pitanje šta je okidač raskida sa Minom - istakao je da je u pitanju jedan Minin gest u izlasku, preko kog ne želi da pređe.

- Posle tog raskida gledao sam da se što pre se vratim u normalu da ne razmišljam o tim nekim stvarima, da se usredsredim na to šta ću raditi u budućnosti. Tako da nisam sebe propitivao da li je trebalo, ili ne. Desilo nam se šta nam se desilo. Tako je suđeno. O njoj se nisam izjašnjavao - kaže on i dodaje:

1/6 Vidi galeriju Viktor Gagić Foto: Kurir, Boba Nikolić

- Okidač raskida je bio kad smo bili u izlasku da smo imali neku svađu, koju neću ni da iznosim šta je razlog te svađe. Jedino ako eto ona nešto bude rekla, naravno da ću onda izneti, ali ovako bih ostavio negde to u privatnosti i zbog svega to što smo imali iz nekog poštovanja.

Kurir.rs/Blic