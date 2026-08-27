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Nekadašnji rijaliti učesnik Filip Car sprema se za ulazak u "Elitu 10", a sudeći po svemu, njegov dolazak u Beograd nikada nije bio bliži.

On se na društvenim mrežama emotivnom objavom oprostio od svoje rodne Crikvenice, dajući do znanja da napušta dom na duži vremenski period.

Foto: Printscreen

"Ne more to tuđi čovik razumit, ča je kad se rastajemo opet... Crikvenica“, poručio je Filip uz emotikon plavog srca i fotografije Crikvenice iz vazduha.

Ovaj emotivni rastanak od rodnog kraja naveo je njegove pratioce da zaključe kako su koferi već spakovani i da je njegov povratak na male ekrane sve bliži. Fanovi sa nestrpljenjem iščekuju njegov ulazak u Šimanovce, svesni da gde god se on pojavi, vrhunski šou i haos gotovo nikada ne izostaju.

Potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem

Podsetimo, Filip Car je potpisao ugovor za učešće u "Eliti 10" sa Željkom Mitrovićem, č

26:25 STARS 610 02.08.2026. Izvor: Kurir TV

ime je i zvanično potvrđen njegov veliki povratak u Belu kuću.

1/6 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Printskrin/Instagram