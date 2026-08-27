FILIP CAR NAPUŠTA CRIKVENICU I STIŽE U ŠIMANOVCE! Emotivnom porukom rastužio fanove (FOTO)
Nekadašnji rijaliti učesnik Filip Car sprema se za ulazak u "Elitu 10", a sudeći po svemu, njegov dolazak u Beograd nikada nije bio bliži.
On se na društvenim mrežama emotivnom objavom oprostio od svoje rodne Crikvenice, dajući do znanja da napušta dom na duži vremenski period.
"Ne more to tuđi čovik razumit, ča je kad se rastajemo opet... Crikvenica“, poručio je Filip uz emotikon plavog srca i fotografije Crikvenice iz vazduha.
Ovaj emotivni rastanak od rodnog kraja naveo je njegove pratioce da zaključe kako su koferi već spakovani i da je njegov povratak na male ekrane sve bliži. Fanovi sa nestrpljenjem iščekuju njegov ulazak u Šimanovce, svesni da gde god se on pojavi, vrhunski šou i haos gotovo nikada ne izostaju.
Potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem
Podsetimo, Filip Car je potpisao ugovor za učešće u "Eliti 10" sa Željkom Mitrovićem, č
ime je i zvanično potvrđen njegov veliki povratak u Belu kuću.
Nakon izvesne pauze, Car će ponovo postati deo rijaliti formata koji je u velikoj meri obeležio njegovu karijeru. Njegov povratak već sada izaziva ogromnu pažnju javnosti, naročito ako se uzme u obzir njegova dosadašnja reputacija jednog od učesnika koji su gotovo uvek bili u samom centru najburnijih zbivanja.