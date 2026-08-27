Slušaj vest

Nekadašnji rijaliti učesnik Filip Car sprema se za ulazak u "Elitu 10", a sudeći po svemu, njegov dolazak u Beograd nikada nije bio bliži.

On se na društvenim mrežama emotivnom objavom oprostio od svoje rodne Crikvenice, dajući do znanja da napušta dom na duži vremenski period.

Car se oglasio pred Elitu 10
Foto: Printscreen

"Ne more to tuđi čovik razumit, ča je kad se rastajemo opet... Crikvenica“, poručio je Filip uz emotikon plavog srca i fotografije Crikvenice iz vazduha.

Ovaj emotivni rastanak od rodnog kraja naveo je njegove pratioce da zaključe kako su koferi već spakovani i da je njegov povratak na male ekrane sve bliži. Fanovi sa nestrpljenjem iščekuju njegov ulazak u Šimanovce, svesni da gde god se on pojavi, vrhunski šou i haos gotovo nikada ne izostaju.

Potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem

Podsetimo, Filip Car je potpisao ugovor za učešće u "Eliti 10" sa Željkom Mitrovićem, č

26:25
STARS 610 02.08.2026. Izvor: Kurir TV

  ime je i zvanično potvrđen njegov veliki povratak u Belu kuću.

Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Printskrin/Instagram

Nakon izvesne pauze, Car će ponovo postati deo rijaliti formata koji je u velikoj meri obeležio njegovu karijeru. Njegov povratak već sada izaziva ogromnu pažnju javnosti, naročito ako se uzme u obzir njegova dosadašnja reputacija jednog od učesnika koji su gotovo uvek bili u samom centru najburnijih zbivanja.

Ne propustiteRijalitiDARKO TANASIJEVIĆ O ELITI 10 - JEDVA ČEKA DA VIDI KAKO ĆE SE OVA PEVAČICA SNAĆI: "Veliko ime ulazi" Progovorio i o Dalili
darko tans.jpg
RijalitiFILIP CAR OTVORIO DUŠU O UČEŠĆU U ELITI 10! Spomenuo Teodoru Delić i Takija, a ono sto je rekao za starletu sve će iznenaditi
20231107-08-17-25filip-car---filip-car-capo-ck--instagram-photos-and-videos.jpg
Stars"PISAO SAM FILIPU CARU" Dejan Dragojević progovorio o Dalili, otkrio šok detalje iz svog života: Neće biti svadbe...
Dejan Dragojević
StarsIVAN MARINKOVIĆ JE VOZI, A ONA HOĆE FILIPA CARA: Vanja sve priznala, pa progovorila o izgledu: Nisam bila akrep, ali sam malo preterala
Vanja Prodanović