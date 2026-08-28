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Boža Džons stigao ispred zgrade Pinka, nedelju dana pred početka "Elite 10", kako bi se dogovorio o ulasku u jubilarnu sezonu rijalitija. Otkrio je da mu je cilj za ulazak novac, jer želi da se izgradi kao muž, otac i da kupi stan u Beogradu.

- Pa vidi brate, znaš kako, sve ok. Pa u ovim patikama sam ušao u Zadrugu šest. I to mi je kupio moj mentorom tada, Sirijac. Ne znam da li vam je to poznato. Ako se sećate čuvene priče. Inače, Dejan Dragojević je imao iste, samo crno-zlatne, moje su bele. Njemu su njegove odnele Dalilu. Nisu mu bile srećne - rekao je on.

O honoraru

O cifri koju je tražio od produkcije za novu sezonu rijalitija, nije hteo da govori. Ranije je rekao da neće ući ako mu ne daju honorar od 1500 do 1.700 evra nedeljno.

- Ništa ja nisam rekao. Ništa vi niste videli. Ostavićemo još par dana da vidimo šta će da bude. Pa ne znam. Ja sam bio u zgradi Pinka. Sad što sam bio, možda da dogovorim neku reklamu za spot, za neki marketing drugi, ili možda sve mora da se tiče rijalitija.

Osvrnuo se i na svoje prethodno učešće u rijalitiju:

- Prošli put sam, da, bio u nekom drugom stanju, tako je, bio sam baš onako iznerviran kao što ste mogli videti. Ali dobro, to sam ja.

Osvrnuo se i na svoj cilj ulaska, kao i na emotivni odnos sa Viktorijom:

1/5 Vidi galeriju Boža Džons Foto: Printscreen

- Pa moj cilj bi prvenstveno bio novac. I zato što smatram da hoću da se izgradim kao muž, kao sutra otac, i da mogu da imam svoj stan u Beogradu. Smatram da nigde brže ne bih mogao da zaradim novac. Sam, kako ćemo, istinu za 10 meseci, Viktorija i ja uzmite samo koliko možemo da zaradimo. Pa nek je 50% od stana, opet je dobrodošlo, je l' tako? To... meni reklama ne treba, reklamu sam dobio kroz godine koje provodim kako na televiziji, tako i pored svih ostalih medija. Ali prvenstveno novac - rekao je i otkrio da Viktoija ne želi da uđe.

Ubeđuje devojku da uđe

- Pa to budemo videli. Što bi rekao Stanislav, budemo videli. I dalje je u Beču... Pa Viktorija i dalje nije za to. Ubeđujem je. Ali nju to stvarno ne zanima. Ona ne vidi sebe - rekao je i otkrio da se ona plaši da bi rijaliti mogao da ih razdvoji:

- Kao da ja budem sad kikbokser odjednom. Znači nije realno. Nisam to ja. Ali eto, ja se svim snagama trudim da je ubedim da nastupamo tamo. Ali znaš kako ja kažem, ne može nas niko da rastavi ako se mi držimo. Ako mi jedno drugo volimo. Je l' se slažete sad?

- Znači ko može tebi sad da pumpa priču: "Boža je s tobom zbog ovoga, zbog onoga. E, slušaj, nemoj biti sa njim." Pa se desi kuća odabranih, pa ne znam, izolacija, pa hipotetička pitanja, pa pitanje novinara, pa ovo, pa ono. Znaš, sve to može. Ali vidi, ako uzmemo na primer najiskrenije, ja sam nekako godinama... nisam bio baš u nekim da kažem vezama normalnim, brate. Mene godinama unazad zapravo i prati to da sam ja gej, da sam ja bi, da sam ovo, da sam ono. Kada konačno nađem devojku svog života, da kažem majku sutra naše dece, ja sad trebam to, ne znam, da bacim na neki... da je... da li se slažete sa ovim? Prava stvar. Nije sad stvar ni para tu. Svi ćemo mi zaraditi, izgubiti i opet biti na dnu i opet biti na vrhu. Ali, brate, smatram da je to nešto što jednom ti Bog pošalje. Ako to propustiš, više...

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

"Anđela je jadna i nebitna"

Rekao je da mu Anđela Đuričić ne predstavlja nikakvo iskušenje.

- Nju nikada u životu. Pa nikada u životu. To je toliko jadna, nebitna devojka. To je toliko, kako da kažem. Ona možda jeste bitna za mene, ali je bitna koliko je u medijima. Samo onog trenutka kada kroči u zgradu televizije i kad pravi neku priču i nešto da vidi da bude interesantno. Tih 10 meseci... Gde je nje bilo zadnjih godinu-dve dana? - rekao je pa dodao:

- Da ima fetiš kad vodi ljubav, da joj dečko p*di na... Ja sam je tako zapamtio kad sam bio s njom u Zadruzi šest, pa miriše stopala. Pa mislim da je fetiš. Ako ja imam fetiš na primer na dobru gu*u, na velike grudi... Valjda mi je to fetiš, svaka devojka sutra ako budem sa njom ili kombinacija - rekao je pa dodao da je Anđela veoma zgodna:

- Ima i gu*u i grudi, sve... Nisam ja rekao da ona nije zgodna, ali da jedna devojka pokazuje tako neke stvari, meni je to pomalo... A vi znate vrlo dobro o čemu ja pričam. I sad odjednom bila tamo kod Filipa pa kao prave priču, pa ovo, pa ono. Pa daj da raskinemo da nas ima u medijima - ali da je važno da umesto što ulazi u rijaliti, uloži u svoju karijeru:

- Mislim da jedna devojka... pazi šta kaže Kristijan. Tako lepa devojka, lepe grudi... Pa razumeš, preskače preko mog kako bi došla do... Mislim da razumeš, isto kad muškarac je... pa ne, vidi, ja nisam rekao da ona nije ok. Sad mislite, Viktorija baci ovo negde... ona je zgodna brate, njeni kvaliteti, njena psiha je katastrofa. To meni ne priliči jednoj devojci koja tako izgleda i koja želi da, ne znam, sutra bude nešto više. Mislim, ako je tebi satisfakcija u životu da ti ulaziš do 50. godine u rijaliti, a žensko si, znači da ti nemaš druge kvalitete. Budi voditelj, što se nisi izborila da budeš voditelj?

Druženje s Milicom Veličković

Osvrnuo se i na druženje sa Milicom Veličković, koja će mu biti podrška:

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen, Pink, Printscreen Instagram

- Ne, ne, nismo uopšte pričali o tome, o njenom ulasku, neulasku. Pričali smo o nekim drugim stvarima. Naravno, što se tiče nekih elitara. Ali mi imamo naš strašan trač. Znaš kako, mi smo stari drugari, saborci u Eliti bili, tako da tračevi... Pa nismo sigurno pričali: "Jao, da l' će da padne kiša" i ne znam da li "41-ica ide ka Banjici", nego naravno, brate, britka sablja - kaže i otkriva da mu nije potrebna ničija promocija:

- Izvini, da li meni uopšte treba... pa ne znam, da ne imenujem nikoga... da li meni treba, koji sam tu od 2020. i tako to... da li meni zapravo treba? Ja sam sam po sebi zanimljiv, interesantan, hiperaktivan, zanimljiv - rekao je on i dodao:

- Pokazala mi se kao pravi prijatelj.

O budućim elitarima imao je šta da kaže.

- Znaš kako, ja sam čuo, za Kijinu majku sam čuo... Čuo, mislim, svašta se piše. Bože moj, ne znam. Ja vidim ovu sezonu tako što su svi učesnici, da kažem 90%, iz Zadruge pet prebačeni u veliku desetku - rekao je pa se osvrnuo i na sukob sa Sanjom Grujić.

Svađa sa Sanjom Grujić

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Preent Screen, M.M./ATAImages, Printscreen/Zadruga

- Sanja Grujić koja me je molila pre godinu dana kada je trebao da bude njen rođendan. Evo sad ću ja, pošto ona kaže pošto me je nazvala, je l' tako, ja sam pas za nju. Ja nju nisam nazvao nekim lošim imenom, je l' tako, nemam razloga za to. Samo ću da kažem da kada treba da praviš žurku. Pritom, tvoja reklama nema nikakvu težinu zato što imaš jako nizak broj pratilaca, i onda ispališ i mene i tu ribu koja drži tu vilu sa bazenom i tako dalje... Pa onda taj Boža Džons, kako je ona rekla za mene da sam pas, organizuje i muziku i ozvučenje, naravno o svom trošku pa se ona ne javi na telefon i na kraju sve propadne. A što je prestala da mi se javlja o tome ćemo možda ili unutra ili možda napolju. Mislim, ja nisam rekao da ja ulazim, a ima tu dosta. Mene zanima samo zbog čega je ona mene otpratila sa Instagrama, a onda sam ja stavio na blok listu - rekao je on i dodao da joj je pomogao da organizuje rođendan:

Osvrnuo se i na prijateljstvo sa Majom:

- Znaš šta sam planirao, al' nije šala. Rekao sam kad budem svadbu pravio hteo sam da mi bude... Svi su me izdali, prodali. Onda znaš kako rekoh hajde tu smo. Uvek smo bili jedno za drugom ali evo i dalje mi se nije javila. Doduše ja i ne zovem, ali da ona mene nije nazvala.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Marko Karović

Za razliku od Maje, Taki mu je i dalje prijatelj.

- Taki mi je drug i prijatelj to stoji, ali mislio sam Maja, ipak smo mi tu generacija. Proveli smo tri sezone zajedno. Družili smo se s vremena na vreme i u Beogradu i dosta često smo pričali telefonom. Ona je meni i dalje draga, ali naravno ko ti je drag i ako nešto ne bude kako treba, naravno da te to zaboli. Mene je to mnogo zabolelo.

Kurir/Blic