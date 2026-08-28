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Radomir Marinković Taki viđen je u blizini zgrade televizije "Pink", gde su mnogi pomislili da je došao kako bi snimio profil za "Elitu 10". Međutim, on je otkrio da je samo bio u prolazu.

Na pitanje da li neko treba da ga se plaši ukoliko ipak uđe u rijaliti, Taki je rekao da nije ratoboran, ali je uputio oštre reči na račun Filipa Car.

1/5 Vidi galeriju Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

- Nema mene ko da se boji. Nisam ja ratoboran. Ima onaj ološ iz Crkvenice koji se plaši mene, Kristijana i Maje, a nikome nažao ništa nismo učinili. Nikad u životu mi se nije javio. On meni ne sme da se javi - kaže Taki, pa daje komentar na situaciju iz Hrvatske između Filipa Cara, Maje i Asmina Durdžića:

- Video sam, bilo, prošlo. Ko god dođe ovde mi ga dočekamo. To je do čoveka.

Taki je poručio da pomirenje sa Asminom nije opcija.

- Moj stav se nije promenio prema Asminu, a Maja i ja se čujemo svaki dan. Nema izvinjenja, teške reči su pale. Ne podržavam nasilje nad ženama. Viđam se sa Majom, prekjuče smo bili na doručku - otkrio je on.

O Majinoj potencijalnoj trudnoći

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Marko Karović

- Vreme je kad se to desi. Maja je rekla da neće do 32. godine. Voleo bih da postanem deda, jednog dana će doći i do toga. Mislim u skorije vreme da ne - rekao je, a zatim je odgovorio i na pitanje kako bi reagovao ukoliko bi Maja ostala trudna sa Asminom:

- Ne bih sada o takvim škakljivim temama.

Marinković je otkrio i kakav odnos ima sa ćerkom Majom.

- Mi smo otvoreni, ali ne pričamo o svemu. Ja sam tamo video svašta. Mi o takvim stvarima ne pričamo. Kad se desi intimni čin u rijalitiju ja to ne gledam. Ja sam njen otac. Ja je nikada nisam upoznao ni sa jednom curom - kaže on.

"Stanija je najlošija sa kojom sam bio"

Taki je potom žestoko odgovorio i Staniji Dobrojević, koja je najavila tužbu protiv njega.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Za šta da me tuži? Ona mene tamo nije vadila iz usta. Ti slobodno dokaži da nije bilo to u toaletu. Jaka stvar. Pa to je najlošija sa kojom sa ja ikada bio - rekao je on, a na pitanje da li Maja ulazi u "Elitu 10" poručio je kratko:

- To morate Maju da pitate, nikad se ne zna.

Kurir.rs/Blic