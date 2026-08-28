"ŽELIM DA POSTANEM DEDA" Taki otvorio dušu o Majinoj trudnoći sa Asminom, pa ponizio Staniju: Najlošija sa kojom sam...
Radomir Marinković Taki viđen je u blizini zgrade televizije "Pink", gde su mnogi pomislili da je došao kako bi snimio profil za "Elitu 10". Međutim, on je otkrio da je samo bio u prolazu.
Na pitanje da li neko treba da ga se plaši ukoliko ipak uđe u rijaliti, Taki je rekao da nije ratoboran, ali je uputio oštre reči na račun Filipa Car.
- Nema mene ko da se boji. Nisam ja ratoboran. Ima onaj ološ iz Crkvenice koji se plaši mene, Kristijana i Maje, a nikome nažao ništa nismo učinili. Nikad u životu mi se nije javio. On meni ne sme da se javi - kaže Taki, pa daje komentar na situaciju iz Hrvatske između Filipa Cara, Maje i Asmina Durdžića:
- Video sam, bilo, prošlo. Ko god dođe ovde mi ga dočekamo. To je do čoveka.
Taki je poručio da pomirenje sa Asminom nije opcija.
- Moj stav se nije promenio prema Asminu, a Maja i ja se čujemo svaki dan. Nema izvinjenja, teške reči su pale. Ne podržavam nasilje nad ženama. Viđam se sa Majom, prekjuče smo bili na doručku - otkrio je on.
O Majinoj potencijalnoj trudnoći
- Vreme je kad se to desi. Maja je rekla da neće do 32. godine. Voleo bih da postanem deda, jednog dana će doći i do toga. Mislim u skorije vreme da ne - rekao je, a zatim je odgovorio i na pitanje kako bi reagovao ukoliko bi Maja ostala trudna sa Asminom:
- Ne bih sada o takvim škakljivim temama.
Marinković je otkrio i kakav odnos ima sa ćerkom Majom.
- Mi smo otvoreni, ali ne pričamo o svemu. Ja sam tamo video svašta. Mi o takvim stvarima ne pričamo. Kad se desi intimni čin u rijalitiju ja to ne gledam. Ja sam njen otac. Ja je nikada nisam upoznao ni sa jednom curom - kaže on.
"Stanija je najlošija sa kojom sam bio"
Taki je potom žestoko odgovorio i Staniji Dobrojević, koja je najavila tužbu protiv njega.
- Za šta da me tuži? Ona mene tamo nije vadila iz usta. Ti slobodno dokaži da nije bilo to u toaletu. Jaka stvar. Pa to je najlošija sa kojom sa ja ikada bio - rekao je on, a na pitanje da li Maja ulazi u "Elitu 10" poručio je kratko:
- To morate Maju da pitate, nikad se ne zna.
Kurir.rs/Blic