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Prva sezona rijaltiija "Zadruga" počela je da se emituje 6. septembra 2017. godine. U prvoj sezoni pobedila je Kristina Kija Kockar, koju je tadašnji suprug Slobodan Radanović javno prevario sa Lunom Đogani.

Kristina Kija Kockar se nakon pobede bavila pevanjem, napisal je i knjigu, bavila se i voditeljstvom, a izbacila je i liniju kupaćih kostima.U poslednje vreme posvećena je studijama na Pravnom fakutetu, a nije poznato kojim poslom se trenutno bavi.

Njena suparnica Luna Đogani pobedila je u "Zadruzi 2", gde je i otpočela romansu sa Markom Miljkovićem, sa kojim je danas u srećnom braku i imaju dve ćerke. Luna i Marko imaju svoje "Jutjub" kanale, na kojima objavljuju video snimke iz privatnog života, ali i epizode svog podkasta u kojem je Luna u ulozi voditeljke. Jako su uspešni, piše se da su Luna Đogani i Marko Miljković u 2025. godini od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili ogroman novac. U pitanju je cifra od 400.000 evra.

1/4 Vidi galeriju IVA GRGURIĆ POBEDNICA ZADRUGE 3 Hrvatica osvojila 50.000 EVRA! Anabela joj skočila u zagrljaj! Marko opet drugi ŠOK KRAJ Foto: ATA images

Pobednica treće sezone "Zadruge" bila je Iva Grgurić, Hrvatica koja je privukla pažnju javnosti zbog veze sa starijim čovekom. Ona već nekoliko meseci nije prisutna na društvenim mrežama, pa se o njenom životu malo zna. Poznato je da je u vezi sa muškarcem koji je imao problema sa zakonom, a sa kojim uživa na luksuznim putovanjima.

Pobednica "Zadruge 4" Nadica Zeljković nedavno je otkrila sve o svom životu.

Dejan Dragojević, nakon pobede u "Zadruzi 5" razveo se od bivše supruge Dalile Dragojević, koja ga je javno prevarila sa Flipom Carom. Sada je u vezi sa izabranicom Jovanom, sa kojom čeka dete, a pored toga vodi svoj podkast.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram, Printscreen

O njegovoj bivšoj devojci, pobednici "Zadruge 6" Aleksandri Nikolić, takođe se malo zna, ali se pre nekoliko meseci oglasila i otkrila sve detalj svog života. Posvetila se ćerki koju je dobila u vezi sa Filipom Carom i povukla se iz medija i sa mreža, prenosi Blic.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

Anita Stanojlović je izašla kao pobednica iza ""Elite 7". Nakon brojnih ljubavnih burnih veza skrasila se kraj Luke Vujovića sa kojim čeka devojčicu, dok Nenad Marinković Gastoz nakon prvog mesta u "Eliti 8" najverovatnije ulazi i u "Elitu 10", gde će se naći njegova devojka Anđela Đuričić.

Stanija ulazi u "Elitu 10"

Svoje planove za budućnost otkrila je i pobednica "Zadruge 9" Stanija Dobrojević. Ona je rešila da se vrati u Ameriku i da nastavi da se bavi svojim modnim brendom.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Pre toga planira da uđe u "Elitu 10", a šuška se u medijima i da u novu sezonu ulaze i drugi pobednici "Zadruge".