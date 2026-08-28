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Rijaliti učesnik Uroš Stanić doneo je odluku, nakon dužeg razmišljanja, pa je saopštio da - menja pol. Ističe da je svestan da je to neminovno, pa je otkrio kada će otpočeti proces.

"Svi su mislili, i mama i tata, da sam ja žensko, jer njima je doktor rekao da se rađa devojčica. Time opravdavam da ja imam više ženskih hormona", rekao je Uroš Stanić prvo.

1/19 Vidi galeriju Uroš Stanić napušta Elitu Foto: Petar Aleksić

"Godinama sam hteo da promenim pol. Dobio sam čak i uput za Dragišu Mišovića, ali on je taj uput, naravno, pocepao", otkrio je potom Uroš, spomenuvši oca.

"Nije mi dozvolio da počnem tranziciju, zatvarao me je u kupatilo, izgladnjivao me je, svašta mi je radio. Tad mi je napravio neki strah", dodao je on sa knedlom u grlu za "Sikter".

"Kad izađem iz Elite 10, definitivno menjam pol. Ja se ne ponašam kao muškarac, ja ne izgledam kao muškarac", rekao je Stanić.

"Nikad nisam osetio očinsku ljubav"

Podsetimo, Stanić je svojevremeno istakao da je rat dosta uticao na ponašanje njegovog tate.

- Bio je u ratu i posle toga je potpuno promenio ponašanje. Noćima ne može da spava, pije "Lorazepam". Ima problema s agresijom, izvrstan je manipulator i dobar glumac. Prema drugima je super, a u porodici pakao. Trpeo sam uvrede, nasilje i razne ružne stvari. Kada sam mu rekao da sam gej, postao je još gori. Pre nego što sam mu priznao, bio je odvratan - tukao me je, maltretirao, ugnjetavao... Tukao je i moju sestru i majku. Imali smo ogromne probleme, policija je morala da reaguje. Hteli smo čak i da pobegnemo od kuće - rekao je on, pa dodao:

1/7 Vidi galeriju Uroš Stanić po izlasku iz Elite 9, finale Foto: Marko Karović

- Seksualno me je uznemiravao, a kada sam priznao da volim muškarce, zaključavao me je u kupatilo, nije mi davao da jedem. Radio je razne stvari, simulirao seksualne odnose... Ne želim da se sećam svega. Imao sam probleme s mokrenjem, spavanjem i ozbiljne psihičke poteškoće. Mama je tada završila u Palmotićevoj, a i ja sam. Pio sam jake psihijatrijske lekove, ali sada sam dobro i nadam se da je to moja ružna prošlost. Jedva sam se izvukao, a majka i dalje uzima lekove.

Uroš Stanić je potom otkrio da je njegov otac išao po manastirima kako bi isterivali đavole iz njega.

- Išao je čak po manastirima da isteruje đavole iz sebe, ali bezuspešno. Jako loša osoba, sramota me je što mi je on otac. Nikada nisam osetio očinsku ljubav. Imam tikove i probleme u ponašanju koji nisu normalni. Nekad želim da budem u centru pažnje jer je nikada nisam imao s njegove strane. Detinjstvo mi je ostavilo velike posledice i to danas snažno utiče na mene. Imam traume. Često sebi kažem da sam ovakav zbog njega - rekao je on za Informer.