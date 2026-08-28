Slušaj vest

Bivša inspektorka i rijaliti učesnica Ljiljana Stevanović, poznatija kao Lili, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je podelila provokativne kadrove koji su se brzo proširili društvenim mrežama.

Lili, koju je domaća publika upoznala kroz rijalitije "Zadruga" i "Farma", pozirala je u dnevnom svetlu u uskoj crnoj haljini koja je istakla njenu figuru i bujne silikonske grudi. Jaka šminka i duga plava kosa dodatno su naglasile njen upečatljiv izgled, zbog čega su njene objave ubrzo postale viralne.

1/5 Vidi galeriju Bivša inspektorka i rijaliti učesnica Ljiljana Stevanović, poznatija kao Lili, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je podelila provokativne kadrove koji su se brzo proširili društvenim mrežama. Foto: Printscreen

Stajling je upotpunila kajlom oko vrata i lančićem koji se spuštao niz dekolte, što je dodatno doprinelo provokativnom utisku fotografija i snimaka koje je objavila.

Nakon što su se kadrovi pojavili na mrežama, pojedini snimci su, prema navodima korisnika, završili i na sajtovima za odrasle, odakle se masovno dele i preuzimaju na telefone, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti.

Došla u emisiju bez donjeg veša

Podsetimo, Ljiljana Stevanović Lili se nedavno pojavila u emisiji bez donjeg veša.

Lili, koja je bila učesnica poslednje sezone rijaliti programa "Farma", gostovala je u emisiji "Pitam za druga", a kada je ušla u studio u uskoj mini-haljini, odmah je imala problem kako da sedne.

1/5 Vidi galeriju Ljiljana Lili Stevanović otkrila da li Milica Kemez ima novog dečka nakon razvoda od Bore Foto: Printscreen Instagram

Dok je pokušavala da pronađe udoban položaj, Lili je sve vreme držala ruke između nogu, što je privuklo pažnju kamermana, ali i voditeljskog para, koji ju je direktno upitao.

- Je l' smemo da otkrijemo gledaocima da li ti imaš išta ispod te haljine? Ali budi iskrena, Lili - upitao je voditelj.

Ona je prasnula u smeh, pa ga upitala šta je zapravo hteo da sazna.