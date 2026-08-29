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U emisiji „Narod pita“, koju je vodila Anastasija Buđić, gostovali su Ilija Pečenica, Anastasija Brčić, Jovan Rajić Joca, Milosava Pravilović i Milan Stojičković, ali je atmosfera postala posebno burna kada se u program uključila Iva Stupar Dubai.

Povod za njen ulazak u raspravu bile su tvrdnje koje su se odnosile na Jocu, a vrlo brzo došlo je do međusobnih prozivki između Ive i Milosave. Iva je osporila pojedine Milosavine tvrdnje o Joci, dok je Milosava uzvratila pričom da joj je druga osoba prenela da je Iva navodno bila intimna sa njim.

Joca se potom umešao u raspravu i rekao da je Iva nekoliko noći bila kod njega, ali da se zbog alkohola ne seća svega što se dogodilo. Dodao je da je moguće da su se poljubili.

1/6 Vidi galeriju Milosava Pravilović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen YouTube

Rasprava je zatim otišla korak dalje kada su počele da se pominju privatne i eksplicitne fotografije. Iva je tvrdila da je videla poruke i eksplicitni sadržaj koji je Milosava navodno slala Joci, a zatim ju je optužila i da „igra igru“.

- Kako zna da je Joci 15 do 17. Ja mogu odgovorno da tvrdim odgovorno da nije tačno. Neka objasni. - pročitala je voditeljka poruku od Ive Dubai.

- Bolje ona da zna nego ja. Pop mi je preneo da je spavala sa njim. Pop je zaljubljen u mene i ja u njega. Okreni ga i nek ti potvrdi - rekla je Milosava.

- Iva je bil kod mene pet noći. Počpio sam i ne sećam se. Možda smo se poljubili. - rekao je Joca.

- Kako Milosava zna koliki mu je? - pitala je Iva.

- Poslaću ti sliku na Tiktok - rekla je Milosava.

- Ja sam videla da si mu slala eksplicitne slike. Ti imaš 67 godina, a ne 57. Ti samo igraš igru. Ti si za mene svašta pričala. Što ja nisam žena za Jocu? - rekla je Iva.

- Idi nek te j**u u Dubai - rekla je Milosava.

- Tebe je Joca ostavio zbog mene - rekla je Iva.

- Pa nije bio sa mnom pa da me ostavi - rekla je Milosava.