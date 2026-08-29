„OSTAVIO TE JE ZBOG MENE“! Milosava se slomila usred emisije nakon poruke bivše zadrugarke, nastao haos (VIDEO)
U emisiji „Narod pita“, koju je vodila Anastasija Buđić, gostovali su Ilija Pečenica, Anastasija Brčić, Jovan Rajić Joca, Milosava Pravilović i Milan Stojičković, ali je atmosfera postala posebno burna kada se u program uključila Iva Stupar Dubai.
Povod za njen ulazak u raspravu bile su tvrdnje koje su se odnosile na Jocu, a vrlo brzo došlo je do međusobnih prozivki između Ive i Milosave. Iva je osporila pojedine Milosavine tvrdnje o Joci, dok je Milosava uzvratila pričom da joj je druga osoba prenela da je Iva navodno bila intimna sa njim.
Joca se potom umešao u raspravu i rekao da je Iva nekoliko noći bila kod njega, ali da se zbog alkohola ne seća svega što se dogodilo. Dodao je da je moguće da su se poljubili.
Rasprava je zatim otišla korak dalje kada su počele da se pominju privatne i eksplicitne fotografije. Iva je tvrdila da je videla poruke i eksplicitni sadržaj koji je Milosava navodno slala Joci, a zatim ju je optužila i da „igra igru“.
- Kako zna da je Joci 15 do 17. Ja mogu odgovorno da tvrdim odgovorno da nije tačno. Neka objasni. - pročitala je voditeljka poruku od Ive Dubai.
- Bolje ona da zna nego ja. Pop mi je preneo da je spavala sa njim. Pop je zaljubljen u mene i ja u njega. Okreni ga i nek ti potvrdi - rekla je Milosava.
- Iva je bil kod mene pet noći. Počpio sam i ne sećam se. Možda smo se poljubili. - rekao je Joca.
- Kako Milosava zna koliki mu je? - pitala je Iva.
- Poslaću ti sliku na Tiktok - rekla je Milosava.
- Ja sam videla da si mu slala eksplicitne slike. Ti imaš 67 godina, a ne 57. Ti samo igraš igru. Ti si za mene svašta pričala. Što ja nisam žena za Jocu? - rekla je Iva.
- Idi nek te j**u u Dubai - rekla je Milosava.
- Tebe je Joca ostavio zbog mene - rekla je Iva.
- Pa nije bio sa mnom pa da me ostavi - rekla je Milosava.
- Lažeš kao pas. Ja ću tebe da raskrinkam. Što je ne pitate kakve je poruke slala Jocu u vezi mene? Trideset metara dugačka poruka. Ti bolje znaš da meriš centimetre i metre. Poslala si mu i sliku novog momka iz Subotice. Je l' tako bilo? Kako Milosava može da kaže da je Pop zaljubljen u nju kad je u mene? - rekla je Iva.