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Domaća javnost ostala je zatečena nakon što je isplivao snimak na kom se vidi kako se Slađa Lazić Poršelina uvija u krilu Marka Janjuševića Janjuša.

Zbog toga je hitno reagovala Janjuševa doskorašnja partnerka Vanja Živić koja je poslala jaku poruku.

1/8 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Boba Nikolić

Bivši učesnici "Elite", Vanja Živić i Marko Janjušević Janjuš, donedavno su javno isticali svoju ljubav, ali je sada došlo do obrta.

Po svemu sudeći, njihova romansa je doživela nagli krah, a situacija je potpuno eskalirala zbog provokativnog ponašanja u noćnom klubu.

U javnost je isplivao vreli snimak na kojem se starleta Slađa Lazić Poršelina izazovno uvija u Janjuševom krilu. Za to vreme bivši košarkaš nije skidao širok osmeh sa lica.

1/6 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

"Sramno"

Snimak se brzo proširio, a mnogi ljudi na društvenim mrežama su se zapitali kako će Vanja podneti ove kadrove, a onda je usledio njen odgovor.

- Šta da kažem, sem toga da se ponaša prilično slobodno za nekoga ko ima devojku ili je do juče, prekjuče imao… Sramno - istakla je Vanja Pink.rs.

"On je svestan šta može da izgubi" Cela ova situacija je posebno zaintrigirala javnost zbog toga što je Vanja nedavno u emisiji "Elita - Narod pita" govorila o njihovom odnosu s ogromnim poverenjem.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Tom prilikom je otkrila da ju je Janjuš nazvao "ženom iz 18. veka kakvu nikada pre nije sreo". Kada je počela o njegovom letovanju na koje je otišao sam, Vanja je bila ubeđena da se on neće kockati sa njihovom ljubavlju.

- Apsolutno smatram da je on svestan šta može da izgubi i šta može da ga sačeka po dolasku u Beograd, tako da mislim da se neće kockati sa tim - izjavila je tada Živićeva.

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