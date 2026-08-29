Slušaj vest

Iako se potpuno povukla iz domaće javnosti i medijskog života, bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević živi pravi američki san. Otkako se preselila u Ameriku kod svog dečka Marka, njen život se promenio iz korena, a zahvaljujući neverovatnoj aktivnosti na društvenim mrežama, na njen račun redovno ležu ogromne sume novca.

Prema procenama, popularna influenserka na nedeljnom nivou zarađuje više od 10.000 evra. Dalila je uspela da postigne ono što niko pre nje u regionu nije – postala je prva osoba sa Balkana koja je na TikToku osvojila prestižni status profesionalca u emitovanju uživo (LIVE PRO). Ona se ovim istorijskim uspehom ponosno pohvalila svojim pratiocima, ističući zahvalnost svima koji su joj pomogli da dođe do ovog statusa.

Život u sunčanom Majamiju

Nakon turbulentnog perioda u rijalitiju "Zadruga", tokom čijeg emitovanja se i razvela, kao i kraha ljubavi sa Filipom Carem, Dalila je sreću i mir pronašla pored novog izabranika. Par sada živi u Majamiju, odakle redovno deli atraktivne fotografije i snimke. Nedavno su završili i veliku turneju kamionom koja je išla od Njujorka do Majamija i nazad.

1/8 Vidi galeriju Dalila Dragojević uživa sa dečkom u Americi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Čime se bavi njen dečko Marko?

U javnosti se dugo spekulisalo o zanimanju njenog partnera, a pričalo se da se bavi selidbama. Dalila je rešila da stavi tačku na nagađanja i ponosno otkrila čime se Marko bavi. Naime, on radi u ogromnoj američkoj kompaniji za selidbe koja poseduje preko 400 kamiona i zapošljava više od 1.000 ljudi. Influenserka je istakla da je izuzetno ponosna na svog momka, naglašavajući da je on jedan od najvrednijih radnika u firmi koja je omogućila pošten posao i napredak velikom broju ljudi.