Slušaj vest

Nakon vesti o raskidu doskorašnjeg rijaliti para Vanje Živić i Marka Janjuševića Janjuša, on se oglasio i potvrdio da je definitivno došlo do kraha ljubavi.

Sve je počelo kada se u javnosti brzinom svetlosti proširio vreli snimak na kom se vidi kako on uiživa u bliskosti i provodu sa Slađom Lazić Poršelinom.

Uz pesmu "Gde sam ti ja", Slađa je igrala oko Janjuša, a njegovo zadovoljstvo videlo se po osmehu na licu.

Iako se Vanja ve oglasila i potvrdila da nije zadovoljna njegovim ponašanjem, istakavši da tako ne treba da se ponaša muškarac koji ima devojku, Janjuš je bio prilično direktniji i potvrdio je raskid.

1/5 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Pink Printscreen, screenshot pink tv, Printscreen

"Bilo nam je lepo"

- Ne želim da komentarišem nju uopšte, nisam sa devojkom i to je to. Već par dana nismo zajedno. Neću ništa loše reći, ne komentarišem, želim joj sve najlepše - rekao je Janjuš za Pink.rs, a na pitanje o odnosu sa Poršelinom rekao je:

1/6 Vidi galeriju Slađa Poršelina Foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Sreo sam se sa Slađom u Crnoj Gori, izašli smo, lepo nam je bilo. Ona otišla svojim putem, ja svojim i to je sve - poručio je on za Pink.rs.

"On je svestan šta može da izgubi"

Podsetimo, cela ova situacija je posebno zaintrigirala javnost zbog toga što je Vanja nedavno u emisiji "Elita - Narod pita" govorila o njihovom odnosu s ogromnim poverenjem.

Tom prilikom je otkrila da ju je Janjuš nazvao "ženom iz 18. veka kakvu nikada pre nije sreo". Kada je počela o njegovom letovanju na koje je otišao sam, Vanja je bila ubeđena da se on neće kockati sa njihovom ljubavlju.

- Apsolutno smatram da je on svestan šta može da izgubi i šta može da ga sačeka po dolasku u Beograd, tako da mislim da se neće kockati sa tim - izjavila je tada Živićeva.

BONUS video: