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Sara Stojanović i Murat Asylguzhin su svojim odnosom pokazali da njihova ljubav nije samo "rijaliti veza", već nešto što opstaje i van zidova Bele kuće, pa sada zajedno koračaju ka budućnosti.

Ovako su njih dvoje izgledali tokom boravka u rijalitiju:

Sara Stojanović Foto: Printscreen, Print Screen

Tokom boravka u rijalitiju, mnogi su sumnjali u njihovu istrajnost, te su predviđali da je to veza koja neće opstati, a kao razlog tome, uzimali su za primer Sarine turbulentne emotivne odnose, ali i ljubavne promašaje koje je imala za vreme učešća u "Eliti 9". Sada deluje da je pored Murata pronašla svoj mir, a njih dvoje neretko pokazuju zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Naime, po završetku rijalitija, par je spakovao kofere i uputio se u Alikante, prelepi lučki grad i turistički centar na jugoistočnoj obali Španije, gde su uživali daleko od kamera. Ali, tu nije bio kraj njihovom putovanju.

Trenutno borave u Madridu, gde Murat, inače, živi, a prema njihovim objavama na Instagramu, može se zaključiti da uživaju u svakom zajedničkom trenutku. 

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Foto: Printscreen Instagram

"Verujte u vaše snove"

- Kad sam se svidela Muratu, rekao mi je "Gde si, Jagodice Bobice", a danas  ih zajedno jedemo u Madridu, verujte u vaše snove... - bile su Sarine reči napisane na zajedničkoj fotografiji na kojoj su se zaljubljeno gledali.

Veliku pažnju dobila je i objava na kojoj se Sara prisno grli sa Muratovom majkom, a na fotografiji je napisala:

Sara Stojanović i Murat Foto: Printscreen Instagram

- Moja druga mama - napisala je Sara uz emotikon crvenog srca, nakon čega je usledila i zajednička slika sa Muratom.

Njihova ljubavna priča tako sada izgleda drugačije nego što su mnogi očekivali tokom učešća u rijalitiju. Umesto novih tenzija i raskida, Sara i Murat sada uživaju u zajedničkom vremenu, putovanjima i upoznavanju porodice.

Da li će ova ljubav prerasti u još ozbiljniji odnos, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno - Sara je nakon brojnih emotivnih turbulencija u rijalitiju sada pronašla razlog za osmeh.

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STARS 615 23.08.2026. Izvor: Kurir TV