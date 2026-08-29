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Prva emotivna bura pokrenuta je kada je Ilija Pečenica bez ikakvog ustručavanja progovorio o odnosu između Anastasije Brčić i Bore Santane.

Ilija je pred milionima u emisiji na "Pinku" otkrio šta se zapravo dešava iza zatvorenih vrata:

- Ja sam joj govorio milion puta da ne pravi gluposti. Koliko god se ljudi ljutili, oni ne znaju i generalno komentarišu situaciju. Ja znam kakve emocije imaju Bora i Anastasija. Ja znam da ona njega voli i da on nije ravnodušan. To nije sviđanje, to su ozbiljne emocije.

Za to vreme, dok je Ilija pričao, Anastasija Brčić je jedva obuzdavala suze. Međutim, kako bi se odbranila od pritiska javnosti, ona sledećim rečima pokušaka da zatvori ovu temu kratkom porukom:

Foto: Printscreen Pink

- Ne želim da pričam o tome - rekla je Anastasija.

"Prevarila ga je milion puta"

Međutim, pravi potres u studiju dogodio se kada se u program uživo uključila gledateljka Zorica, koja je od Ilije tražila detaljnu analizu odnosa između Hane i Neria.

Zorica je, tom prilikom, istakla kako je pitala Neria i da joj je on tvrdio da prevare ("dela") nije bilo, ali je Ilija odmah izneo potpuno drugačiju stranu priče:

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen YouTube

- Neri je toliko razmažen, pitom i mio. Zašto Hana nije ostavila svog muža koji ju je prevario sa travestitom? Nije imala gde da ode. Bolje da ju je prevario sa ženom nego sa Fifi.

Potom, kada je gledateljka prokomentarisala da je možda i Hana varala Neria, Pečenica je izgovorio reči koje su zapalila društvene mreže i javnost:

- Prevarila ga je milion puta!

Da ove optužbe nisu bez osnova i da u estradnim krugovima uveliko kruže ovakve priče, potvrdila je i sama Anastasija Brčić, koja se nadovezala na Ilijine reči i otkrila estradnu tajnu:

- Ja sam dobila pre neki dan informaciju da je Hana varala Neria - zaključila je ona.

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