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Nenad Lazić Neca, nekadašnji oglasio se na društvenim mrežama vidno potresen nakon što je u porodičnom domu u selu Skobalj kod Smedereva došlo do stravičnog incidenta.

Kako je napisao na Instagramu, porodicu bivših rijaliti učesnika Nece i Pece Lazića zadesila je prava drama nakon što je njihova porodična kuća postala meta brutalnog napada.

Prema rečima Nenada Lazić Nece, grupa od nekoliko poznatih meštana brutalno je napala njegovu porodicu, polomila prozore i vrata na kući, demolirala automobil, a deblji kraj izvukli su njegova majka Julijana, brat blizanac Predrag Lazić Peca i njihov pas. Na lice mesta odmah je stigla i policija.

1/4 Vidi galeriju Neca Lazić Foto: Printscreen/Instagram

Neca Lazić je na Instagramu podelio jezive detalje incidenta kroz koji je prošla njegova porodica:

- Samo da javim da su nas je iz čista mira napala grupa ljudi, nama poznatih u selu, Skobalj, opstina Smederevo. Razlog je mržnja - i to sto su u pitanju ljudi koji koriste nedozvoljene supstance. (6-7- od šoka ne znam. Već nekoliko dana unazad nas kamenuju (mislim na kuću i auto) danas je eskaliralo kada je Peca krenuo da se brani, polomili su nam vrata i prozore kuće, i auto. Nije to najgora stvar. Izudarali su moju majku i polomili joj nogu. Pecu takođe. Tata i ja nismo bili tu, ali smo preko kamere videli sve. Napali su mog psa Akija. Juca ima prelom noge. Peca u modricama - napisao je Peca.

- Mama ide uskoro u hitnu pomoć. Tata je stigao kući. Ja sam trenutno sprečen. Policija je isto tu. Nadam se da će sve biti u redu. Stop nasilju - dodao je u sledećem postu.

Neca je objavio i snimak sa nadzorne kamere.

- Samo jedan deo gde dvojica napadaju auto i vređaju i udaraju Pecu - napisao je uz video.