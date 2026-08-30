PECA LAZIĆ SE OGLASIO IZ URGENTNOG! Nakon što je pretučen u porodičnoj kući celu noć proveo u bolnici
Bivši rijaliti učesnik Predrag Lazić Peca oglasio se iz Urgentnog centra gde je završio nakon što je pretučen u porodičnoj kući.
Napad na porodicu Lazić dogodio se sinoć u kasnim večernjim satima, a javnost je o nemilom događaju u Skobalju kod Smedereva obavestio Pecin brat Nenad Lazić Neca, koji je u dramatičnom obraćanju na društvenim mrežama otkrio da su mu majka i brat pretučeni.
Predrag Lazić Peca od sinoć je u Urgentnom centru gde lekari obavljaju seriju pregleda kako bi ustanovili stepen njegovih povreda. On se oglasio na Instagramu i objavio fotografiju na kojoj se vide lekarski nalazi, ali rendgenski snimci.
Podsetimo, njegov brat Neca otkrio je sve detalje jezivog napada. Prema njegovim rečima grupa od nekoliko meštana brutalno je napala njegovu porodicu, polomila prozore i vrata na kući, demolirala automobil, a deblji kraj izvukli su njegova majka Julijana, brat blizanac Predrag Lazić Peca i njihov pas. Na lice mesta odmah je stigla i policija.