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Bivši rijaliti učesnik Predrag Lazić Peca oglasio se iz Urgentnog centra gde je završio nakon što je pretučen u porodičnoj kući.

Napad na porodicu Lazić dogodio se sinoć u kasnim večernjim satima, a javnost je o nemilom događaju u Skobalju kod Smedereva obavestio Pecin brat Nenad Lazić Neca, koji je u dramatičnom obraćanju na društvenim mrežama otkrio da su mu majka i brat pretučeni.

1/4 Vidi galeriju Neca Lazić Foto: Printscreen/Instagram

Predrag Lazić Peca od sinoć je u Urgentnom centru gde lekari obavljaju seriju pregleda kako bi ustanovili stepen njegovih povreda. On se oglasio na Instagramu i objavio fotografiju na kojoj se vide lekarski nalazi, ali rendgenski snimci.

00:46 Napadnuta kuća Nece i Pece iz zadruge Izvor: Instagram/iamnecaa