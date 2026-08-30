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Bivši rijaliti učesnik Predrag Lazić Peca oglasio se iz Urgentnog centra gde je završio nakon što je pretučen u porodičnoj kući.
Napad na porodicu Lazić dogodio se sinoć u kasnim večernjim satima, a javnost je o nemilom događaju u Skobalju kod Smedereva obavestio Pecin brat Nenad Lazić Neca, koji je u dramatičnom obraćanju na društvenim mrežama otkrio da su mu majka i brat pretučeni.

Neca Lazić  Foto: Printscreen/Instagram

Predrag Lazić Peca od sinoć je u Urgentnom centru gde lekari obavljaju seriju pregleda kako bi ustanovili stepen njegovih povreda. On se oglasio na Instagramu i objavio fotografiju na kojoj se vide lekarski nalazi, ali rendgenski snimci.

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Napadnuta kuća Nece i Pece iz zadruge Izvor: Instagram/iamnecaa

Podsetimo, njegov brat Neca otkrio je sve detalje jezivog napada. Prema njegovim rečima grupa od nekoliko meštana brutalno je napala njegovu porodicu, polomila prozore i vrata na kući, demolirala automobil, a deblji kraj izvukli su njegova majka Julijana, brat blizanac Predrag Lazić Peca i njihov pas. Na lice mesta odmah je stigla i policija.

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