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Fotografije Teodore Delić iz perioda kada još nije imala većinu estetskih korekcija ponovo su privukle veliku pažnju javnosti.

Teodora je danas poznata kao jedna od atraktivnijih rijaliti učesnica, a pažnju publike privukla je kako svojim izgledom, tako i turbulentnim ljubavnim odnosima. Ipak, njene fotografije iz ranijih godina pokazuju koliko se njen izgled tokom vremena promenio.

Na starim fotografijama Teodora izgleda znatno prirodnije. U tom periodu još nije imala većinu estetskih intervencija po kojima je danas prepoznatljiva, a nije imala ni brojne tetovaže koje je kasnije uradila.

Delićeva je i pre učešća u "Eliti" bila deo rijaliti sveta, ali je tada njen izgled bio dosta drugačiji. Kada se uporede fotografije iz tog perioda sa njenim današnjim izdanjem, razlika je više nego očigledna.

Ovako ona izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Marko Karović

Šta je sve radila na sebi?

Kako se navodi, Teodora je tokom godina korigovala nos, usne i jagodice, a radila je i korekciju očiju. Svoj izgled dodatno menja šminkom, pa danas izgleda potpuno drugačije nego na fotografijama sa početka svoje rijaliti karijere.

Upravo zbog velike transformacije, njene stare fotografije izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama.

Lažirala raskid?

Podsetimo, nekadašnja učesnica "Elite", Teodora Delić iznela je svoju stranu priče nakon spekulacija da je raskid sa Nenadom Macanovićem Bebicom bio lažiran.

Pre par dana su isplivala nova saznanja izvora sa Palića, koji tvrdi da ih je juče video u jednom tamošnjem restoranu.

Sve ovo je Teodora, očekivano, demantovala.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Printscreen YouTube, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Glupost... Baš juče sam videla na Ada Huji Miću i Groficu, piju kafu, iako znamo da on ne pije kafu. Šta, ne verujete mi? (smeh) - vickasta je Teodora.

- Naravno, to su samo reči i spekulisanje bez dokaza nekog tamo koji nas je navodno video. Sa Nenadom se nisam videla od našeg poslednjeg zajedničkog gostovanja u "Narod pita", a ja nemam šta da krijem - sve i da jesmo zajedno, a nismo, nemam motiv nikav da lažem. A svim dušebrižnicima i opsednutima gde sam, sa kim sam i šta radim imam da poručim samo jedno prijatno i ugodno špijuniranje Teodore Delić - zaključila je ona za Pink.rs.

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