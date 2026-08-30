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Lepi Mića je na početku razgovora govorio o predstojećoj "Eliti 10", a posebno se osvrnuo na učešće Anđele Đuričić, sa kojom je nekada bio u dobrim odnosima, dok danas ne kriju da su na suprotnim stranama. Anđela je, kako je poznato, druga potpisnica ugovora za učešće u jubilarnoj, desetoj sezoni popularnog rijalitija.

"Ne bi trebalo da trošim reči na Anđelu"

- Mislim da ne bi trebao da trošim reči na Anđelu! Ja sam prema njoj pokazao poštovanje, ona me je prodala zbog svoje veze. Što se tiče Stefana, on je meni drug, drago mi je što ulazi, neka pokaže da nije onakav kakvim ga pojedini nazivaju, da poštuje žene, da voli žene... - rekao je Mića za Pink.rs, a potom se osvrnuo na raskid Mine Vrbaški i Viktora Gagića, pa i na haos koji se dogodio ispred zgrade Pinka:

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

- Niko nije tu izgubio, niko tu nije dobio. Ta svađa je meni totalno nejasna, čuvali su jednno drugo, kao: "Reci ti, neću ja, reci ti...", da bi on rekao ono što misli. Ništa tu nije specijalno i uvau, to je normalno. Mislim da će se pomiriti čim se Mina vrati s puta, ali je to priča da se uđe u Elitu 10. Možda je grešim, ali što ja moram da pričam privatne stvari ovde, doći ispred zgrade i govoriti: "Ti mene varaš", ne razumem?! Meni je to izlog za nuđenje: "Uzmi me i ubaci me unutra".

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

Opleo po Staniji

Podsetimo, Lepi Mića je nedavno u emisiji "Narod pita" otkrio kako gleda na pobedu Stanije Dobrojević u "Eliti 9".

- Ovde Milan iz Vrnjačke Banje. Moram da pitam Miću na samom startu da li misli da je Stanija došla na prazan teren? - upitao je gledalac.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

"Niko je ne spominje"

Mića je u svom stilu odgovorio:

- Najsmešnija pobeda u rijalitiju. To apsolutno niko ne spominje, njenu pobedu i nigde je nema. Opet kači samo provokativne fotografije i to je to. Možda da slikam i ja d**e i s**e, to narod očigledno voli. Po meni je nezasluženo pobedila, ali opet kažem da narod bira. Ja poštujem sve i nije nikakav problem, ali to je moje mišljenje. Kada je pobedila Kija Kockar u kecu, nema ko se nije bavio time, a pogledajte da li neko spominje Staniju - rekao je Mića.

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