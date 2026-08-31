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Stanija Dobrojević, pobednica devete sezone "Elite", otkrila je da trenutno uživa u obavezama oko sopstvenog brenda pre odlaska u Majami, naglasivši da emotivni život od sada drži u strogoj tajnosti.

Starleta je zauvek stavila tačku na odnos sa bivšim partnerom Asminom, poručivši da je zahvalna Maji Marinković što ju je rešila te priče, dok je protiv njenog oca Takija angažovala advokate zbog iznetih neistina.

Pred sam početak nove sezone rijalitija, Dobrojevićeva je kao svoje favorite izdvojila Filipa Cara i Anđelu Đuričić, u nadi da će novi učesnici konačno skrenuti pažnju javnosti sa nje i njenih bivših ljubavi.

- Dovezla me je drugarica. Lepo sam, dobro. Nasmejana sam i to je dovoljno. Vratila sam se sa letovanja i čeka me mnogo obaveza, otvaranje sezone, imam emisiju 2. septembra sa Asminom, čekaju me emisije, svašta nešto... Oko brenda kampanje i slikanje... Svašta nešto uglavnom, 300 na sat - otkrila je Stanija na samom početku i progovorila o svom emotivnom životu.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- Ima lepih udvarača, ali uživam u tome za sada samo... Šta god da se dešava ja ne otkrivam više ništa posle svega što sam prošla, sve se drži u tajnosti nebitno šta je u pitanju. Definitivno sve čuvam daleko od javnosti, bitno je samo da sam srećna i nasmejana i da uživam u novim momentima i trenucima, polako sve. Već bih otišla za Majami, ali imam neke obaveze koje treba da pozavršavam pre toga - otkrila je Dobrojevićeva, a onda progovorila o Asminu i Maji.

- Za mene je to završena priča, daleko iza mene, ne bih više ništa komentarisala, ne bih da ga vidim, ni da budem sa njim u istom prostoru, svako svojim putem i to je to. Ja sam Maji zahvalna, neka mi ga je rešila. Oni su ti koji mene stalno komentarišu, oni mene više ne zanimaju i nema potrebe da me provlače i stavljaju u usta. Ja sam pobednica koja je krenula dalje, imam svoj život i nema potrebe da se oni više bave sa mnom. Dok sam bila mlađa često sam prelazila ljudima preko nekih stvari, sada nema potrebe - istakla je pobednica Elite 9 i progovorila o tužbi za Takija Marinkovića.

1/5 Vidi galeriju Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

- Danima konstantno ponavlja laži i neistine, nisam neka tužibaba, pre 10 godina sam sve žive tužila i dobila na sudu. Ne bih se više bavila tom temom, neka se sve završi na sudu i kraj i tačka. Ja dajem punomoćje advokatima, pa neka oni to rešavaju - poručila je Stanijia.

- Vidim da me nazivaju nebitnom pobednicom, a puna su im usta Stanije da dobiju svoje mesto na portalu. Za koji dan kreće nova sezona i oni više nema potrebe da se bave sa mnom - kaže Dobrojevićeva.

Sramota je veze sa Asminom

- Asmin je bivši za kog me više ništa ne vezuje, samo želim da se operem od cele te priče. Ja sam tako skoro poludela. Danas ne smeš više da pričaš šta otvoreno misliš i osećaš. Sramota me je što sam bila sa njim, oni mene ne ostavljaju na miru. Njega je najviše povredilo to što sam se ja drznula da uđem, mene ne zanima kad je moj bivši sa kim je, ne dotiče me više. Zašto je toliko nisko išao i brutalno, ja to ne znam. Očigledno ga i dalje nešto boli vezano za mene, ja nemam potrebu bilo kog više bivšeg da spominjem, to me ne zanima, zanima me moj život i da nastavim dalje. Ne plačem, drago mi je što sam oslobođena svega, kad sam bila unutra bila sam povređena i ogorčena, sada sam se vratila svom životu i više me ništa ne tangira. Za mene on kao da je nesrećan, kao da je drugi lik, ne prepoznajem čoveka sa kojim sam ja bila - rekla je Stanija.

- Sa svima sam stavila tačku osim sa Dačom, ne znam zašto su ostali imali potrebu da mi naprave to tamo na prelepom imanju. Izašla sam kao pobednica i sada se samo to pamti i život ide dalje. Ova pobeda ostaje na polici - rekla je Dobrojevićeva, pa progovorila o Eliti 10.

- Meni se dopada Anđela kao rijaliti igrač, kako će se pokazati nikad se ne zna, imala je super sezone i one ne baš super. Mislim da je jak rijaliti igrač, Filip Car tata rijalitija, dečko je preinteligentan. Za sada su mi se oni najviše izdvojili, volim jaka rijaliti imena i igrače gde možemo svašta da očekujemo od sezone. Očekuje se spektakl, drago mi je da se otvara nova sezona, kreću nove priče i likovi i onda će mene valjda ovi bivši likovi da ostave na miru - otkrila je Stanija i dodala da se sprema za povratak u Majami.

- U Majamiju me svašta čeka, nismo očekivali da ću toliko biti u rijalitiju - poručila je Stanija u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Podsetimo, pobednica “Elite 9“ se osvrnula nedavno i na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone Elite 10, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.