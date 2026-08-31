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Sofija Janićijević, bivša rijaliti učesnica koja je tokom svog boravka pred kamerama privlačila veliku pažnju javnosti, ponovo je odlučila da se prepusti čarima estetske medicine. Ona je sa svojim pratiocima podelila trenutak iz ordinacije i pokazala da je ponovo otišla na "bockanje".

Sofija već neko vreme vodi računa o svom izgledu, a estetske korekcije nisu joj strane. Ovoga puta odlučila je da ponovo osveži lice, pa je posetila stručnjake kako bi dodatno istakla svoje crte i postigla svežiji izgled.

1/5 Vidi galeriju Sofija ne krije da vodi računa o svom izgledu, a sada je ponovo posetila ordinaciju kako bi dodatno osvežila lice. Foto: Printscreeen, Printscreen Pink

Bivša rijaliti učesnica ne krije da voli da eksperimentiše sa svojim izgledom, a tokom prethodnih godina nekoliko puta je menjala detalje na svom licu i telu. Zbog toga svaka njena nova promena izazove pažnju onih koji prate njen život nakon rijalitija.

Iako nije otkrila sve detalje tretmana kojem se podvrgla, fotografija iz ordinacije jasno je stavila do znanja da je Sofija ponovo rešila da nešto promeni. Ona je, po svemu sudeći, želela diskretno osveženje, a konačan rezultat biće vidljiv nakon što prođe period oporavka.

Sofija je i ranije isticala koliko joj je važno da se oseća lepo i zadovoljno svojim izgledom, zbog čega ne čudi što povremeno posegne za estetskim tretmanima.

Ostaje da vidimo kakav će biti konačan rezultat ovog puta i da li će Sofija napraviti još neku promenu.

Haos u programu uživo

Podsetimo, u programu uživo nastala je prava mala drama kada je Sofija Janićijević gostovala u emisiji zajedno sa Dačom Virijevićem i Urošem Stanićem, a vrhunac večeri bio je kada se uključila gledateljka Nena Opozicija, a zatim i Dane (70).

Naime, Nena je tvrdila da je Sofija bila intimna sa Danetom, nakon čega je ona to demantovala, te istakla da nisu bili intimni jer Dane zbog operacije i zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da ima takav odnos.

- Ništa me ne brine šta Nena kaže, što Dane kaže. Čovek nije u mogućnosti da ima bila kakav odnos. Njegova operacija je bila rizik. Rekla sam da nikada nismo bili intimni. - rekla je Sofija.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Da li imaš dokaze za bilo šta što je izašlo za tebe, da demantuje? - pitala je voditeljka "Pinka".

- Sve što je Nena iznela poruke između mene i Daneta su tačne. - rekla je Sofija.

- Ja mu se javno izvinjavam što sam uvrerdila njegovu mamu i njega. Ja mu se izvinjavam za svaku ružnu reč. Htela sam da mu napišem poruku, kao čovek čoveku, da mu se izvinim. - dodala je Sofija.