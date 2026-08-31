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Tokom sinoćnje emisije, ali i pre iste, Sale Luks žestoko je napao Saru Stojanović, a sada se oglasio njen dečko Murat Asylguzhin koji je odgovorio na sva ova poniženja upućena njegovoj devojci!

Murat besan kao ris

Murat se, naime, na samom početku večeri osvrnuo na uvrede i poniženja koje je Sale Luks uputio na račun njegove devojke.

- Kad se završila emisija "Narod pita", odmah sam krenuo da gledam sve slike i snimke dešavanja ispred Pinka, kada je Sara davala intervju. Ovo je katastrofa! Čovek uhodi Saru i njenu majku i ne dozvoljava im da završe intervju. Katastrofalno ponašanje ovog nasilnika, osuđenika i narkomana, koji se ponaša prema ženama na takav način. Čak je i prema novinarima bio bezobrazan i pokazao nula poštovanja - rekao je Murat, a potom je nastavio:

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Print Screen

- Da sam ja bio sa Sarom, iako bi se usudio da joj priđe na takav način, napravio bih haos. Ne bih dozvolio da Sara bude u istoj prostoriji sa takvim ološem. Naravno, za to postoji razlog, još na početku emisije su ga izbacili jer nije poštovao nikoga i bio je mrtav pijan. Dok je trajala emisija, non-stop je prozivao Saru, a sve se odlično čulo. Nema ga nigde, pa onda provocira samo da bi privukao pažnju.

"Kod Ivana Buđolija se vide ljubomora i sujeta"

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

Za sam kraj razgovora, on je odgovorio i Ivanu Marinkoviću.

- Što se tiče Ivana Buđolija, ništa novo. Ljubomora i sujeta se vide iz aviona. Bez ijednog konkretnog argumenta, jedino što je ponavljao je da je Sara bolesnica i nimfomanka. Što se tiče mog odnosa sa Sarom i naše ljubavi, ona je svakim danom sve jača. Ovih nekoliko nedelja ćemo tražiti stan, a ja već ove nedelje imam nekoliko intervjua za posao na jednoj lepoj destinaciji - bilo je sve što nam je Murat rekao za Pink.rs.