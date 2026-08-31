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Marko Stefanović, bivši rijaliti učesnik koji je tokom boravka pred kamerama uspeo da privuče veliku pažnju javnosti, ponovo je dospeo u centar interesovanja.

Ovoga puta nije reč o novoj drami niti o dešavanjima iz njegovog privatnog života, već o objavi koju je podelio sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Marko Stefanović, bivši rijaliti učesnik koji je tokom boravka pred kamerama uspeo da privuče veliku pažnju javnosti, ponovo je dospeo u centar interesovanja. Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Prinscreen/Instagram

Naime, Marko je na svom Instagram storiju objavio fotografiju na kojoj pozira bez majice, a njegovo novo izdanje nije prošlo nezapaženo.

Bivši rijaliti učesnik pokazao je svoju fizičku formu i izvajano telo, čime je još jednom uspeo da skrene pažnju na sebe.

Stefanović je poznat po tome što je i nakon završetka rijaliti učešća ostao aktivan na društvenim mrežama, gde sa pratiocima često deli detalje iz svoje svakodnevice. Ipak, njegova najnovija objava posebno je privukla pažnju, budući da se Marko ovog puta predstavio u nešto izazovnijem izdanju.

Nema sumnje da bivši rijaliti učesnik vodi računa o svom izgledu, a najnovijim storijem pokazao je rezultate koje je postigao. Marko je još jednom dokazao da mu nije potrebno mnogo da privuče pažnju, jedna fotografija bez majice bila je sasvim dovoljna da ponovo bude tema na društvenim mrežama.

"Rastanak me je razorio"

Podsetimo, Sanja Grujić je nedavno odlučila da prekine tišinu i prvi put detaljno progovori o razlozima kraja njihove veze, ističući da je ostala lojalna do samog kraja, ali da se ljubav sa njegove strane ugasila.

"Pa, posle svega, iskreno da ti kažem, ne znam ni sama. To će se već vremenom videti. Nisam želela da dajem nikakve izjave povodom mog raskida sa Markom, zato što sam smatrala da smo mi svoju vezu, kada smo izašli iz rijalitija, držali za naša četiri zida. Niti smo bili propraćeni nekim skandalima, niti druženjima sa ljudima iz medijskog sveta i onda sam želela da takav bude i raskid. Marko se pomalo oglašavao, verovatno očekivao neku moju reakciju, ali ja sam jedna lojalna osoba. Ako sam bila lojalna u vezi, takva ću ostati i posle veze. O njemu ne bih imala ništa ružno da kažem. Volela sam ga stvarno više od svega na ovom svetu. Rastanak, ne da me je povredio, nego me je razorio. Ali kako vreme prolazi, nekako vidim da je možda i bolje što se desilo. Jednostavno, nismo delili snove, nismo imali iste želje, nismo imali iste ambicije. Kolika god ja da sam delila ljubav, to se nekako ugasilo s njegove strane."

Sanja je priznala da je kroz vezu potpuno izgubila sebe, ali da se sada ponovo vraća u normalu:

"Jednostavno, nismo delili snove... Tako da, kada neko ode, možda ti da prostor da dođe neko novi, neko mnogo bolji, ali jednostavno ti dođeš sam sebi. Nije mi prioritet da imam partnera, nego jednostavno da ja sebi budem iznad svega, jer mislim da sam kroz svoju vezu nekako izgubila sebe. Mnogo su me pre voleli, obožavali, znala sam da budem duhovita, simpatična, vrckava, a onda sam odjednom postala sve ono što je negativno."

1/5 Vidi galeriju Rijaliti zvezda je prošla ozbiljnu tranformaciju Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Posebno bolan trenutak za bivšu zadrugarku bio je način na koji je saznala da je Marko nastavio dalje. Kako je otkrila, roditeljima danima nije smela da prizna istinu, govoreći im da je Marko samo otišao na odmor kako bi pronašao "izduvni ventil".

"Marka nisu samo moji doživljavali kao porodicu, nego smo Marko i ja bili porodica, pa smo onda i sa našim porodicama mnogo toga delili. Mnogo su ga zavoleli i normalno je da su ga i moja majka i moj otac voleli, jer ništa ne mogu da kažem, bili su bliski. **Ja u prvu neku ruku nisam nikome rekla da smo Marko i ja raskinuli, sve dok se nije pojavila njegova slika sa devojkom. Jer sam rekla kao da je Marko otišao na odmor. Nekako sam očekivala da on kao mlađi čovek koji je ušao u vezu sa svega 22 godine, kada smo mi ušli u vezu...Mislila sam da mu treba taj neki izduvni ventil... Međutim, kada sam videla da je pronašao devojku, videli su i svi ostali. Nije bilo ni moguće komentarisati. Njima je, moja sreća najvažnija i da ja budem srećna. Ja mislim da sam sada stvarno srećna posle mnogo godina. Nekako, koliko mi je palo loše, koliko su počele da mi se dešavaju neke mnogo lepe stvari, shvatila sam da treba da prođem tu patnju i da posle kiše dođe najveća duga", rekla je Sanja za Blic.