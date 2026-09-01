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Milena Kačavenda progovorila je o Ani Ćurčić, nekadašnjoj prijateljici, a otkrila je i zbog čega neće ući u "Elitu 10". Navela je i kako joj je bilo na nedavnom putovanju sa Žanom Omnijom, dok je istakla da je jako umorna.

- Je l' mi opet otkopčana haljina? Jao... Hajde mi pomozite. Danas sam malo demoralisana, ništa specijalno. Ova ku***ela, Aja Sofija, ona je zvezda, ona stiže u minut do. Možda je doveze Tereza Kesofija. Dane je moj. Ovaj telefon mi je on kupio, on kupi svima sve što treba. Dane i ja smo na vezi - rekla je Milena Kačavenda.

- Sa Žanom na odmoru je ludo bilo. Malo poslovno, tako. Videćemo šta ćemo dalje. Raskid Janjuša i Vanje? Ja sam toliko plakala. Ja sam u žalosti. U mom selu se nosi belo za žalost, nemojte da me napadate. Poršelina je realno pravi kalibar za njega. Moja bivša drugarica uvek ima moj broj, ako joj zatrebaju pare... Ako vam cure suze, a da nije d**e, isto mi se javite. Inspiracije mi nikad ne ponestaje - kazala je ona potom, pa je pored nje prošla Sofija Janićijević.

1/4 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Instagram

- Idemo Tetovo, promoterka... (smeh) Elita 10? Teško. Moram malo da se pozabavim sobom, imala sam volju dobru, ali pregovori nisu otišli u smeru u kom sam mislila da trebaju. Zdravstveno je sve u redu, baba neće da mandrkne! Da li su finansije u pitanju? Nije samo to. Vreme ja da se ja lagano povučem. Podržavam Filipa Cara. Ana Ćurčić? Ona je bez mene k**ac u Eliti! Ja sam rijaliti gigant. Milena neće lako ući. Ja sam najbolja spolja. Sinovi me jesu podržavali dok sam bila u Eliti. Šta će, moraju! Baš sam umorna, jesam, majke mi. Momenat je da bar malo odmorim - rekla je Milena.

"Ja sam baraba u rijalitiju, napolju to nisam"

- Možda sam našla muškarca u Beču sad kad sam bila, pa zato neću da uđem! Ee... Zagrljaj, emocija, svega po malo. Ja sam baraba u rijalitiju, napolju to nisam. Beč je ostavio traga - istakla je ona.