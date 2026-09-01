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Bivša učesnica Elite 9 Sara Stojanović bila je gost emisije "Narod pita" na Pinku, gde je stigla u pratnji majke.

Pre početka emisije dala je intervju i tom prilikom otkrila detalje boravka u Španiji, gde je vreme provodila sa dečkom Muratom Asilguzinom.

Kako je ispričala, putovanje je proteklo u sjajnoj atmosferi. Obišli su veliki deo Španije, a upoznala je i njegovu porodicu, sa kojom se, kako kaže, dodatno zbližila.

-U Španiji je bilo prelepo, sve je kako treba. Obišli smo pola Španije, upoznala sam Muratovu porodicu i još više smo se zbližili. Veseo je, više se smeje, sve je činio za mene i jako sam srećna. Porodica mi je rekla da su mi njihova vrata uvek otvorena. Nisu mi ništa zamerili, pričali smo im kako smo se upoznali. I on je bio kod moje porodice, vidim da mu je stalo. Bila sam u salonu kod njegove majke - priznala je ona.

Haos ispred Pinka

U jednom trenutku u kadar je ušao i Sale Luks, koji je takođe bio gost emisije, a susret sa bivšom partnerkom ubrzo je prerastao u raspravu.

Provocirao ju je, a potom krenuo rukom ka njenom licu, zbog čega se ona izmakla, dok je on sve vreme išao za njom.

U raspravu se uključila i njena majka, koja je pokušala da smiri situaciju i zaštiti ćerku.

- Molim te, nemoj da je vređaš. Došla je da da intervju. Šta ti je ona uradila? Ti si mene i moje dete izvređao - govorila je Sarina majka, te joj je Sale odbrusio:

- Mislim da se tvoja majka loži na mene - šokirao je odgovorom.

Policija u Šimanovcima reagovala zbog Saleta Luksa

Podsetimo, tokom Elite 9 došlo je do ozbiljne eskalacije sukoba između Sare Stojanović i Saleta Luksa, koji su u tom periodu bili u emotivnoj vezi.

Tokom jedne od njihovih rasprava, kamere u Beloj kući zabeležile su incident koji je izazvao burne reakcije javnosti.

Dok su sedeli za crnim stolom i raspravljali, Sale je u jednom trenutku ščepao Saru i povukao je za kosu.

Snimak ovog događaja izazvao je brojne reakcije gledalaca, koji su zahtevali da zbog takvog ponašanja bude strogo kažnjen, pa čak i diskvalifikovan.

Situacija je dodatno dobila na težini kada je njena majka Miroslava Stojanović pozvala policiju, želeći da nadležni reaguju na ono što se dešavalo njenoj ćerki u odnosu sa rijaliti učesnikom koji je od nje stariji 20 godina.