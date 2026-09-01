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Nenad Macanović Bebica iz "Zadruge 9 Elite" izašao je kao zauzet muškarac. Dao je šansu vezi sa Teodorom Delić, međutim, nije uspela. Nakon raskida otvorio je dušu o odnosu sa bivšom devojkom, ali se dotakao i svoje porodice, bivše devojke Miljane Kulić i nekadašnjih cimera iz Bele kuće.

Nenad Macanović Bebica objasnio je na početku kako je došlo do raskida sa Teodorom Delić.

1/9 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica Foto: Kurir

- Kad je bila finalna žurka rekli smo da ćemo dati šansu da vidimo kako će to izgledati van rijaltiija. Pukao nas je taj susret sa realnošću. Ništa nije bilo isto napolju kao ranije, ni pre ulaska u Elitu 9, ni naša veza u rijalitiju od aprila. Sve je drugačije napolju, u svemu smo se razišli. Porazgovarali smo i rešili da je ovako najbolje za nas - priča Bebica za "Blic" i dodaje:

- Nije se dalo da bude sve kako treba. Ona se posvetila porodici, da sredi odnose sa njima, to joj je bilo na prvom mestu. Njen posao, na koji način želi da radi i da funkcioniše i ja sam to prihvatio, nisam hteo na silu da budemo zajedno, da se ponašam kao psihopata unutra. Dali smo vremena da vidimo kako će to biti napolju, nije uspelo. Jednostavno, neke stvari se nisu poklopile.

Mnogi komentarišu na mrežama da će njih dvoje ući u "Elitu 10", gde će se i pomiriti.

- Svi to očekuju. Ja nikada ne bih ušao da znam da mogu da funkcionišem sa njom u prostoru, a da ne dođe do tog pomirenja i da mene to ne poremeti. Mislim da se to neće desiti ove sezone - kaže Nenad i dodaje da mu nije lako zbog raskida sa Teodorom.

- Čudno je, neobično je kad navikneš na nju, sve je nekako drugačije. Navikavam se. Sve mi nedostaje. Mi smo 24 sata provodili zajedno i sad nje nema. Čudno je. Dolazim u iskušenje da joj pustim poruku, ali se i dalje suzdržavam. Nadam se da ću istrajati u tome. Otpratili smo se na Instagramu, ali broj telefona joj znam napamet. Nismo se blokirali, pa ponekad uđem na njen profil - priča Bebica sa suzama u očima.

"Auto sam kupio prošle godine"

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Printscreen, Printscreen Instagram

Bebica je ispričao i kako provodi vreme nakon raskida Delićevom.

- Provodim vreme sa porodicom, vozim kvad, malo motor, zabavljam se. Pokušavam da skrenem misli. Lakše je napolju, ne srećemo se, lakše je, ali je opet i teže. Balansiram nekako - priča Nenad, koji se dotakao i svog luksuznog džipa, koji se mnogo komentariše na društvenimm mrežama.

- Taj auto sam kupio još prošle godine. Čak sam i sa njim došao na ulazak u Devetku. Napravilo se kao da je spejs šatl, a ne auto, ali, dobro, neka gledaju. To su neke stvari koje volim - kola, kvadovi, motori. Uvek sam imao i dobar auto, dobar kvad i dobar motor - objasnio je on.

Smršao 35 kg

Nenad Macanović tokom "Elite 9" uspeo je da dosta da smrša, a svoj novi izgled održava.

- Smršao sam preko 35 kila. To je zajednički rad Teodore i mene. Treniram, nastavio sam da ne bih mislio na neke druge stvari - priznao je on.

"Miljana me zanima"

Miljana Kulić, bivša Nenadova partnerka, sa porodicom provodi vreme na odmoru u Crnoj Gori. Veliku pažnju javnosti privukao je njen susret sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom.

- Nisam se sa Miljanom čuo, niti me zanima ona. Ne znam gde je. Ne znam da se videla sa Zolom, nisam video, niti me to zanima. Ja sam na tu priču stavio tačku pre tri godine - priča on, pa otkriva u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom i decom.

- Otkad sam završio sa Miljanom nikakav problem nisam imao sa bivšom ženom. Mi funkcionišemo odlično, izmirujem sve obaveze prema deci. Sa bivšom ženom sam kao drug i drugarica, bolji smo sad, nego u braku. Decu viđam - naglasio je on.

"Ne treba mi nasledstvo od oca"

Nenad Macanović dotakao se intervjua koji je njegov otac dao tokom njegovog učešća u "Eliti 9". Nije imao lepe reče za Teodoru, a pomenuo je i da sinu neće prepisati imovinu.

- Video sam intervju koji je dao moj otac. Imali smo raspravu oko toga. Nije mi se dopao način na koji je komentarisao. I on ima dve ćerke, verujem da ni njemu ne bi bilo prijatno da neko tako komentariše njih. Posebno, ako ne znaš ništa o toj devojci. To sam mu zamerio, ali imamo normalan odnos - rekao je Bebica, pa dodao:

- To me ne interesuje. Ne želim da nikome ništa dokazujem. Šta ću dobiti, šta ću naslediti, mene to ne interesuje, dovoljno sam sposoban da sam sebi steknem sve. Nikad se nisam grabio da nešto nasledim, uvek sam se trudio da sam sebi priuštim sve što sam želeo.

Ko ulazi u "Elitu 10"?

1/9 Vidi galeriju Bebica i Miljana Kulić Foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić, ATAIMAGES, Printscreen YouTube

Mnogo se pričao "Eliti 10" koja počinje 5. septembra. Bebica otkriva ko sve od bivših učesnika ulazi u novu sezonu.

- Video sam da ulaze Filip i Anđela. Biće to zanimljivo. Oboje su odlični rijaliti učesnici. Verujem da će ući i Gastoz, pošto je u vezi sa Anđelom. Milsim da se vraćaju i Maja, Asmin, Aneli. Mislim da će to biti vrlo zanimljivo. Voleo bih da vidim Ša, Dejana Dragojevića, Ivana Marinkovića, to su dobri komentatori. Matoru, ona je bila sjajna ove sezone. Kačavendu, ne mogu svih da se setim - priča Bebica.

Kurir.rs/Blic