Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević je u susret “Eliti 10” u intervjuu govorio o detaljima nove sezone, rijaliti zvezdama koje su potpisale ugovor sa Željkom Mitrovićem, ali i o bivšim rijaliti učesnicima čiji životi intrigiraju javnost.

Darko je prethodnih dana bio na odmoru gde je napunio baterije, a sada je svež i odmoran spreman za novu sezonu.

- Zagrevamo se za sve ovo što predstoji. Žestoko i nikad jače. Trebaće nam mnogo više energije, uspeo sam da je sakupim tokom godišnjeg odmora. Bilo je anegdota na letovanju, ali to nije za javnost i priču. Šalu na stranu, kada si u sjajnom društvu imaš sjajne i anegdote sa letovanja. Bilo je i uživanja i partijanja. Uspeo sam da se lepo odmorim i nauživam i napunim baterije, tako da uopšte nisam upao u depresiju što se vraćam u Beograd i što se vraćam na posao. Već sam se neko vreme uljuljkao u mir i tišinu, a izgleda da ja u miru i tišini ne mogu da provedem baš dugo i ne snalazim se tamo najbolje. I onda mi treba, treba mi neki gas i haos i eto me spreman za nove radne pobede - rekao je on i dodao:

1/6 Vidi galeriju DARKO TANASIJEVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Što se tiče treninga, neću ništa da najavljujem da mi se ljudi ne bi smejali. Pošto ja kad god se zalufam i dva, tri meseca uhvatim kontinuitet i zaista se malo popravim u tom smislu, mene strefi neki stomačni virus, neka gnojna angina i onda sam u krevetu pet dana. Sve ovo što sam skupio do tada, to ode za četiri dana nekako.

Darko je izneo svoj sud i što se tiče učesnika.

- Kasting mesecima traje i ozbiljan je gužvanjac kod nas na Pinku i ozbiljan tim radi na odabiru učesnika za “Elitu 10”. Imamo zaista raznolike nove učesnike rijalitij kojima se ja posebno radujem. Tu su neke oprobane rijaliti zvezde koje se vraćaju na velika vrata, neki posle višegodišnje pauze ponovo uzimaju učešće u Eliti. Volim da razmenjujem energiju sa novim ljudima i onda mi bude jako zanimljivo da pratim kako se na početku postavljaju stvari u tim međuljudskim odnosima, kako se ko snalazi - rekao je Tanasijević, a na pitanje kakva nagrada čeka pobednika “Elite 10” i sa koliko učesnika startuje rijaliti program, kaže:

- Što se tiče nagrade pretpostavljam da će to biti pa u najmanju ruku isto kao što je bilo do sada ili možda i veće i više. Ne znam budući da je deseta jubilarna sezona. Što se tiče broja učesnika, ni o tome ne znam, ne znam mnogo. Negde iskustvo nam kaže da prethodnih sezona je uvek to bilo između 55 i 60 ljudi. U kom smislu će ta brojka varirati sad ove sezone ja ne znam, ali pretpostavljam da je to neki prosečan broj učesnika. Finalni spisak učesnika niko od nas ne zna do tog dana. Mislićete da lažem ako vam kažem da ne znamo ni tog dana. Zapravo, možda 15-ak minuta pred početka lajava mi vidimo ko ulazi jer je svako na svojim pozicijama pa treba da znamo uopšte sa kim komuniciramo. Niste videli još mnogo toga što ćete videti od 5. septembra kada bude počela nova sezona, tako da u subotu će vam sve biti jasno.

Darko ističe da jedva čeka da vidi kako će se Bebi Dol snaći u “Eliti 10”, za koju je potpisala ugovor.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol prvi put nakon dugogodišnje pauze Foto: Printscreen YouTube

- Ona je u realitiju pre mnogo godina imala epik momente, viralne, antologijske koji su ušli u deo folklora na društvenim mrežama i stvarno su to postali antologijski mimovi. Uveren sam u to da ona mnogo toga ima da ponudi. Samo joj treba pružiti pažnju i dati priliku da ona pokaže sebe onakvom kakvom jeste. Ona nije rijaliti zvezda i igrač tog tipa da ona skuplja prepiske i kuca se sa adminima i dokaze skuplja protiv Pere, Žike, Mike kad uđe od septembra. Nije ona taj fazon, ona je sve nasuprot tome. Mislim da ukoliko učesnici budu dovoljno inteligentni i dovoljno otvoreni da pruže sebi priliku da upoznaju nju i da se nađu u njenom društvu, da će im to mnogo koristiti i da će im pomoći da se dodatno i emancipuju, prošire vidike i jer mislim da bi mnogim učesnicima koji ulaze u desetu sezonu trebalo da bude čast što, što dele životni prostor i svakodnevno vreme sa jednom takvom živom legendom kao što je Bebi Dol. Što se tiče ovih tekućih rijaliti odnosa i tih zavrzlama, posebno će mi biti interesantno da vidim nju na koji način će percipirati neke stvari, komentarisati druge učesnike i njihove neke situacije u rijalitiju, takođe i kakve će međuljudske odnose sa njima graditi. Ja jedva čekam da čujem njen razgovor sa Filipom Carem. Neću reći navijam za nju da se ne protumači pogrešno da odmah imam favorit u “Eliti 10”, ali navijam za to da se što bolje tamo snađe, da je ljudi što bolje prihvate i da nama kao gledaocima bude što interesantnije.

S druge strane, Darko ne krije oduševljenje ni što ulazi Filip Car, stari rijaliti igrač.

- Toliko sam pričao o njemu da će misliti ljudi da sam njegov fan ili šta već, da sam se pretplatio da ga negde pozitivno komentarišem ovih dana u javnosti. Ali zapravo neću da krijem svoj stav, a to je da sam ga se ja kao voditelj, a i kao običan gledalac zaista uželeo u ovom našem projektu gde smo ga i upoznali. On jeste, meni bar, a vidim i gledaocima giga interesantan, koliko god da on vama bio drag i simpatičan ili s druge strane može i da vas nervira, jedno je sigurno drži pažnju. I mnogo voli da priča, hiperinteligentan, ima ozbiljan kliker, drži pažnju, interesantan je, smešan je, duhovit je, zabavan je. Obožavam da ga gledam i kada se brutalno svađa. Volim da ga gledam i kada je zaljubljen i kada je negde kao na sedmom nebu. Volim da ga gledam u nekim nadmudrivanjima, intelektualnim raspravama. On ima tu karmu ili tu sreću ili ne znam ni ja šta, da se njemu spontano dešavaju neke stvari koje se posle prepričavaju. Pa setimo se ono kada mu je pala ona mačka s plafona.

Anđela Đuričić je prva potpisala ugovor za “Elitu 10”, a Tanasijević ističe da je posebno interesantno što u ovaj rijaliti format ulazi zauzeta, budući da je u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Anđela je jako interesantna i znamo koju ona armiju fanova ima iza sebe, da je ljudima vrlo interesantna za gledanje. Opet kažem neki je obožavaju toliko da je ono poistovećuju sa božanstvom, a drugi je hejtuju toliko da ne mogu očima da je vide, iritira ih i njena boja glasa i kada povisi ton i sve ono što je zapravo ona. Vraća se u “Elitu 10” zauzeta. Ona je u vezi sa Gastozom. Opet znamo da je onako Gastoz neke nemirne prirode. Verujem da su ozbiljno poradili na svom odnosu i na tom uzajamnom poverenju. Čim ona ulazi u Elitu sama, on ostane napolju, biće interesantno to za pratiti i koliko će se momci fokusirati na Anđelu jer je ona zaista nikad lepša. Ona je jedna od najlepših, ako ne i najlepša možda učesnica koja je bila u svim ovim prethodnim sezonama. Zgodna do bola. Biće meta, meta požude i tih zavodničkih poduhvata drugih muškaraca. Da li će da uključi onaj Helga mod i da sve iskulira na onaj njen način ili će pasti na nečiji šarm - videćemo. Što se tiče Cara, oni pričaju sve vreme da su drugari. Ja im verujem, ali postoje neke insinuacije da to možda nije baš tako. Ukoliko postoji nešto što njih dvoje kriju, to će se verovatno saznati u “Eliti”. Možda i ostanu u tom prijateljskom odnosu.

Darko je prokomentarisao i mogućnost ulaska Stanije Dobrojević.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Video sam neke naslove, nisam pratio, jer sam se tokom letovanja izolovan bio totalno kako bih se odmorio. Ako ulazi, srećno joj bilo i dobro nam došla. Stvarno ne znam ništa o tome. Prilično sam siguran da će biti na otvaranju. Postoji ta svečana ceremonija sa Željkom Mitrovićem i tako dalje i predaja te štafete. Uvek novu sezonu sa Željkom otvara pobednik ove prethodne. Sigurno ćemo je videti petog. Ja bih voleo da tu i ostane - rekao je Tanasijević, ističući da je bila mala razlika u procentima između Stanije kao pobednice “Elite 9” i drugoplasirane Aneli Ahmić:

- Ne sećam se tačnog rezultata, ali svega nekoliko procenata je bila razlika između Aneli i Stanije. Mišljenja su podeljena, pa mnogi bi rekli, tako je zapravo najbolje da niko ne bude ravnodušan. Kada je Stanija u pitanju. I normalno je da, da će biti nekih ljudi koji su žestoko protiv te pobede. Da je Aneli pobedila, ovi Stanijini bi rekli kako je moguće da je Aneli pobedila, mi smo jači, ima nas više i tako dalje. Toga uvek ima.

Puklo prijateljstvo između Uroša i Janjuša

Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš su jedan drugom uputili brojne uvrede, što je dovelo i do prekida prijateljstva.

- Jako sam žalostan (smeh). Žao mi je što je tako. I Uroš je znao da kaže da često zna da bude naporan i posesivan u tim prijateljstvima. Verujem da je i Janjuš to iskusio u nekoj meri i da je čovek koji to uopšte ne želi da trpi, niti da bude u takvom prijateljskom odnosu. S druge strane, ja verujem da su Uroša povredile neke stvari jer se on vezao za Janjuša i on mu je zaista bio negde podrška i oslonac tokom trajanja “Elite 9”. Ako mene pitaš, moglo je sve to i drugačije. Možda nije moralo da dođe do te svađe na takav način i tako javno i da Janjuš njemu šalje preteće uvredljive poruke, pa je onda i Uroš njega vređao, sukobljavali su se oni u emisijama. Žao mi je zato što su njih dvojica zanimljiv spoj i tandem, ali mislim da dele potpuno neke druge vrednosti i da im je drugačija životna rutina, svakodnevica, interesovanje da bi se oni intenzivno družili. Milsim da je Uroš mnogo više želeo da se druži sa Janjušem i da je više zavoleo Janjuša nego što je Janjuš želeo da se druži sa Urošem napolju. U rijalitiju je neka druga varijanta, ali napolju mislim da su dva sveta različita i da je zbog toga došlo do pucanja.

Na pitanje da li gledaoce još nešto može iznenaditi kada je Sofija Janićijević u pitanju Darko kaže:

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Ona izbegava da govori o majčinom odnosu sa Danetom. Na tu temu ne želi mnogo da se izjašnjava i dalje negira da je bila verena i da je poljubac realan. I dalje brojne stvari negira, nego je meni bilo interesantno to što je konačno neke stvari i priznala. I onda mi je bilo u fazonu: “E konačno!” znaš, aplauz i onda kao sve ti opraštam. Ali zapravo postoje još brojne stvari koje ona voli da predstavi onakvim kakve nisu i da negira, opet što se kaže njeno pravo. Ljudi su videli šta su videli. Neka veruju ili njoj ili sebi i svojim očima tim dokazima ili ne moraju nikom.

Kurir.rs/Blic