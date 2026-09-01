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Već neko vreme je javnost upoznata sa tim da su Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš bili intimni, a ovaj dvojac ne prestaje da privalači pažnju domaće publike.

Ovog puta, isplivali su novi detalji koje je Milena iznela u javnost o njihovoj strastvenoj noći.

1/4 Vidi galeriju Milena Kačavenda u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

- Milena, zašto si od svih ljudi izabrala Janjuša? - upitao je Kačavendu gledalac emisije "Narod pita".

- Pa, zato što sam bolesna, napila se i ujutru shvatila šta sam uradila... Šta ćeš - rekla je Milena.

- Da li ti ja delujem kao matora ra**ku gde dođem na poziv, kr**nem se i odem? - upitala je Milena gledaoca.

- Ne, ko ti je to rekao? - upitao je on.

- Samo želim da proverim tvoje mišljenje - rekla je Milena.

- Ne znam da li vi vidite koliko je ona pijana - rekla je Sofija Janićijević, koja je takođe bila u studiju.

- Treba nam samo da izmerimo koliko promila - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u prilogu ispod:

Podsetimo, Milena je i ranije, tokom učešća u "Eliti" govorila o njihovom odnosu:

- Što se Janjuša tiče, on i ja smo bili u emotivnom odnosu, on se pravi budala notorna. Dobila sam poruke da će on pokušati da me navuče, čak i pre tog našeg viđanja. Neću više da ćutim jer kada sam govorila da je on ljubomoran, on se pravio totalna budala. Sad će oni svi da skaču da sam cinkaroš ili ne, neka jedu go*na svi kolektivno...Nije nakon Elite 8, negde recimo u avgustu, tako mesec, mesec i nešto dana možda pre ulaska ovde. Bilo je potpuno spontano, on je našao moj broj telefona i zvao me, skoro sam pa sigurna, ne mogu da se zakunem, da smo se čuli pre onoga kada je on upao u "Narod pita" - rekla je ona tada i nastavila:

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- On je bio taj koji je insistirao da se o tome ne priča. Sve ono što sam rekla nakon prvog kada sam videla njegovo ponašanje, ja nisam iskompleksirana žena, ni mlada, ni glupa, ja njemu nisam zamerala za Maju, za Aneli sam znala da će se pokrenuti ta tema i priča. Mislim da je folirant i prevarant, on misli da sanka Aneli, međutim, Aneli sanka njega - rekla je Milena.

Kačavenda ne ulazi u Elitu 10

Milena se osvrnula i na učešće u jubilarnoj desetoj sezoni "Elite".

- Elita 10? Teško. Moram malo da se pozabavim sobom, imala sam volju dobru, ali pregovori nisu otišli u smeru u kom sam mislila da trebaju - rekla je sinoć za "Blic".

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Marko Karović

- Zdravstveno je sve u redu, baba neće da mandrkne! Da li su finansije u pitanju? Nije samo to. Vreme ja da se ja lagano povučem. Podržavam Filipa Cara. Ana Ćurčić? Ona je bez mene k**ac u Eliti! Ja sam rijaliti gigant. Milena neće lako ući. Ja sam najbolja spolja. Sinovi me jesu podržavali dok sam bila u Eliti. Šta će, moraju! Baš sam umorna, jesam, majke mi. Momenat je da bar malo odmorim - rekla je potom Milena.

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