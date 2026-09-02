Slušaj vest

Bivša zvezda "Velikog brata" Živan Janićijević Burek, nekada jedno od prepoznatljivih lica rijaliti scene, spreman je za novi povratak pred televizijske kamere.

Foto: Youtube

On se nedavno pojavio na sistematskom lekarskom pregledu uoči početka desete sezone rijalitija "Elita 10“, čime je najavio svoj povratak pred kamere.

Burek je široj javnosti postao poznat još 2007. godine, kada je učestvovao u rijaliti programu „Veliki brat“. Nakon toga se uglavnom povukao iz javnosti, retko se pojavljivao u medijima i svoj život držao daleko od očiju javnosti.

Ipak, sada je ponovo privukao pažnju, a mnoge je iznenadilo njegovo današnje izdanje. Godine su učinile svoje, pa Burek danas izgleda znatno drugačije nego u periodu kada je stekao popularnost. U međuvremenu je dobio na kilaži i promenio fizički izgled, zbog čega ga pojedini gledaoci na prvi pogled gotovo ne bi prepoznali.

Na Instagram stranici "Srbija Showbizz“ objavljen je i snimak njegovog dolaska na lekarski pregled, koji je izazvao brojne reakcije.

Svestan je svoje promene

I sam Burek svestan je promene kroz koju je prošao, pa je pred kamerama otvoreno govorio o višku kilograma.

Uoči ulaska u "Elitu 10" poručio je da je spreman da prihvati sve izazove koji ga očekuju, ali i da ima još jedan cilj, a to je da tokom boravka u rijalitiju smrša i vrati se u formu.

Inače, Burek je bio poznat po tome što je nervirao mnoge ukućane, ali i po brojnim neuzvraćenim ljubavima o kojima je pričao pred kamerama

1/5 Vidi galeriju Burek iz Velikog brata Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

U rijalitiju se nesrećno zaljubio, i to u Jelenu Žeželj, koja je nakon učešća u "Velikom bratu" nastavila karijeru kao voditeljka.

Jelena danas živi u Americi, udata je i ima dvoje dece, dok se o Burekovom životu ne zna mnogo.