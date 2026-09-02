"TRAŽIO MI JE BROJ, PA LOKACIJU..." Gastoz pretio novom učesniku, a sve zbog Anđele Đuričić: Svi detalji drame!
Budući učesnik "Elite 10" podigao je veliku prašinu izjavom da mu se dopada Anđela Đuričić, što je njenog dečka Gastoza očigledno veoma razljutilo.
- Ja sam Mali Velja, dolazim iz Beograda, Veljko Petković, imam 19 godina, radio sam u gradskoj čistoći, to je najbitniji od svega. Nisam ništa slagao, taj posao se radi ujutru, ja sam radio prve smene, uhvatiš metlu, lopatu i špartaš po ulicama, imamo vozače, peremo ulice, dobra priča. Plata je bila opasna, za mene bila korektna - rekao je Velja.
Gastoz mu pretio
Velja je otkrio sve detalje pretećeg poziva koji je dobio od Gastoza, zbog izjave da mu je Anđela Đuričić najlepša učesnica.
Jedne sasvim obične noći stiže mi poruka sa njegovog Instagrama, je l' možeš da mi pustiš broj telefona, ja kažem može nije nikakav problem, dečko me pozvao, nije se ponašao prikladno svojim godinama, svi znamo ko je Gastoz, koji je pobedio, ostavio pečat u rijalitiju, izdominirao je svaki put. Da spadne na nivo da zove dečka, koji ništa ružno nije rekao ni o njemu ni o njegovoj devojci. Pitao me je da li hoću da pravim hajp preko njega, ja sam samo rekao da je njegova devojka najlepša, tražio mi je lokaciju da dođe, ja sam mu poslao lokaciju, ali nije došao. Nisu bile pretnje, ali nešto je hteo. Ja sam profesionalniji s metlom. Niko nije rekao da ću joj prići, ja i dalje stojim da je devojka najlepša, može pet puta da me zove Gastoz, ali ja kažem da je lepa devojka, dobra, fina - rekao je Velja.
Zbog ove izjave nastao haos
- Mislim da svojom harizmom mogu da ostavim utisak. Volim žene prvenstveno i sviđaju mi se Anđela Đuričić i Divna DNK. Divna DNK je baš žena za mene, mislim da bi se moji jako obradovali kada bih je doveo u kuću. A inače, otac me se odrekao kad je čuo da ulazim u "Elitu 10", tako da mislim da mi je Divna odskočna daska - rekao je mali Velja kada se nedavno pojavio na potpisivanju ugovora.