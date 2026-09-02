Gastoz mu pretio

Jedne sasvim obične noći stiže mi poruka sa njegovog Instagrama, je l' možeš da mi pustiš broj telefona, ja kažem može nije nikakav problem, dečko me pozvao, nije se ponašao prikladno svojim godinama, svi znamo ko je Gastoz, koji je pobedio, ostavio pečat u rijalitiju, izdominirao je svaki put. Da spadne na nivo da zove dečka, koji ništa ružno nije rekao ni o njemu ni o njegovoj devojci. Pitao me je da li hoću da pravim hajp preko njega, ja sam samo rekao da je njegova devojka najlepša, tražio mi je lokaciju da dođe, ja sam mu poslao lokaciju, ali nije došao. Nisu bile pretnje, ali nešto je hteo. Ja sam profesionalniji s metlom. Niko nije rekao da ću joj prići, ja i dalje stojim da je devojka najlepša, može pet puta da me zove Gastoz, ali ja kažem da je lepa devojka, dobra, fina - rekao je Velja.