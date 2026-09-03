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Učesnici "Elite 10" spremaju se za ulazak u Belu kuću 5. septembra, a neki od njih prvi put se predstavili domaćoj javnosti.

Prvi učesnik koji nam se predstavio bio je Karlo Jećimnke iz Zagreba, koji je otkrio da ulazi sa tužnom životnom pričom:

- Ja sam Karlo Jećimnek, imam 19 godina, zdravstveni sam radnik i dolazim iz Zagreba. Ne volim da mi je život dosadan, izlazim iz konfor zone. Ulazim sa pričoim. Imam tužnu priču, otac me je ostavio sa 3 godine, bio je alkoholičar, a čujem i da se drogira. Ulazim da to ispričam, ali i da napravim šou - ispričao je Karlo svoju životnu priču.

- Nikad nisam imao oca i danas gledam starije muškarce i oni mi prilaze, to je ta rupa u meni.

1/6 Vidi galeriju Karlo Jećimnke Foto: Printscreen/Instagram

Slađana je došla kako bi se izborila za pobedu.

- Moje ime je Slađana Krnjajić, dolazim iz Republike Srpske, imam 34. godine, bavila sam se bodibilgingom kao takmičarka. Odluka je pala, što mislim da je više dosta istih likova, potrebna je promena. Mislim da je potrebno da dođe neko iz naroda, ko je tu da uzme igru. Devojka sam iz naroda. Dolazim prvenstveno zbog moja 2 sina - rekla je ona."Izbegla sam u Oluji"

- 1995. sam izbegla u Oluji, došla sam na Frušku Goru, gola i bosa. Ismevali su me, i ne bih da pričam ja, ali vaspitanje kreće od kuće.

Foto: Pink.rs

Mahir Pjanić u "Elitu 10" ulazi zauzet, a otkrio je i da je za pola godine uspeo da izgubi čak 63 kilograma.

- Fitnes trener i nutricionista, imam 39 godina. Odlučio sam da pomognem ljudima. Ja sam u 2020. godini najbolja transformacija u Evropi, kada sam izgubio 63 kilograma - rekao je.

Foto: Printscreen Instagram Srbija_showbizz

- Ja sam oženjen. Burmu ne nosim, mi kad vidimo prsten na ruci, to je za nas seljak. Svi su protiv mog ulaska.

Podsetimo, početak "Elite 10" planiran je za 5. spetembar, a veliki šef i šefica najavili su spektakl, dok će u jubilarnu sezonu obeležiti i brojna zvučna imena poput Anđele Đuričić, Filipa Cara i Bebi Dol.