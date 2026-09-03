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Novi učesnici "Elite 10", koji će od 5. septembra 10 meseci živeti u Beloj Kući, spremaju se za lekarske preglede, kako bi obavili poslednje pripreme za ulazak. Neki od njih, prvi put predstavili su se domaćoj javnosti.

Miljanin fan

Jasenka Cindrić, bila je veliki fan Miljane Kulić, a danas su velike prijateljice, te zajedno obećavaju šou.

- Ja sam Jasenka Cindrić, Jaca, imam 41. godinu, iz Hrvatske sam, živim na relaciji Karlovac - Zagreb. Ne bavim se ničim, moji rade za mene, imamo privatan biznis. Miljanu sam upoznala preko društvenih mreža, njen sam fan, obožavalac. Pratila sam njen rad 11 godina, spontana je šoumenka, poput mene. Bila mi je želja da je upoznam. Kako su godine prolazile, mi smo se sada nedavno, ja sam joj slala giftove, otvorila sam TikTok zbog nje, i pitala sam koji je najveći gift i ja sam je obradovala za Uskrs i to sa 500 evra - rekla je Jasenka, otkrila je kako se povezala sa porodicom Kulić.

Udata Hrvatica sprema šou

Mirjana Zuzija takođe je nova učesnica "Elite 10", koja ima 53 godine i već dva unuka, ipak u rijaliti ulazi spremna za novu ljubav:

- Ja sam Mirjana Zuzija, iz Zagreba, mlada sam, imam 53 godine, već dva unuka i dvoje dece. Došla sam u Beograd jer ne želim više raditi svoj posao i došla sam da se u Hrvatsku ne želim vraćati bez Poršea i sata. Došla sam ovde gledajući vašu Sofiju, koja ima nove haljine, sve pozivam, ne moram ništa raditi. Ja se godinama bavim ozbiljnim poslom, a čujem ovde se dele pare - rekla je Mirjana, pa se osvrnula na Takija, koji je izuzetno galantan:

- Maju bih usvojila, Asmin zet, krasna porodica, ali za te novce istrpeću - kaže i otkriva da nije imala porodicu dece.

- Supruga imam, ali se ne spominje. U braku smo, jadan čovek. On neće ući, on je normalan, spasiće se i oporaviti. Dugo su u braku.

1/4 Vidi galeriju Mirjana Zuzija Foto: Printscreen/Instagram

Biljana Čavlin dolazi iz Novog Sada, a s obzirom da joj je celo telo prekriveno tetovažama, otkrila je da je već naišla na negativne komentare.

- Komentari su odvratni i pozitivni. Mene moje tetovaže ne karakterišu kao osobu, to je moja privatna stvar i niko ne bi trebalo da ih zagleda.

1/3 Vidi galeriju Biljana Čavlin Foto: Printscreen/Instagram