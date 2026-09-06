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Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol učesnik je jubilarne sezone rijalitija Elita.

Bebi Dol je nedavno posle duže medijske pauze govorila je o detinjstvu i kroz suze premijerno otkrila sve o odrastanju uz oca i majku.

"Upadala sam u očaj"

- Nisam dostupna ni sebi i mala sam velike obaveze oko porodice. Nemam ni braću ni sestre, nekako sam postala kičma za sve što je činio moj život. Ja sam žena koja više pažnje obraća na nevidljive stvari, nego na one koje se očima vide. Ja sam muzičar i i dalje me profesori hvale, čuju apsolutni sluh i snalazim se u u muzici kao roba u vodi. Postoji nešto veće od nas, a to je dama, sudbina koja sve stigne. Ja je se ne plašim, sve što sam radila u životu, apsolutno je većina svega toga bila u smeru sticanja znanja i popravljanja sebe - započela je tada Bebi i nastavila:

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol Foto: ATA images

- Ja sam upadala u očaj i kao dete nikada nisam bila dete, roditelji su bili mladi i vaspitavali su mu. Otac mi je mogao dea pomogne na razne nalčibne, ali je bio kulturan da me nauči da će vredeti ako sve sama uradim.

O detinjstvu

- Išla sam sa tatom na probu, šetala sam se s mamom dok je tata spavao. Kada smo se našli u Beogradu, mama je htela da idem u jugoslovensku školu koja je bila simbol dobrog obrazovanja. Mama nije bila za to da se ja bavim muzikom, međutim, nismo znali šta će da se desi. Nikada nisam imala vremena da budem dete, cela porodica štiti i tiho priča dok umetnik spava. Ja sam svakog dana delila u školu i sve što su mi rekli da je lepo, ja sam davala, verovala sam da ljubav može da se kupi - rekla je nedavno Bebi.

1/14 Vidi galeriju Dragana Šarić Poznatija kao Bebi Dol Foto: Printscreen/Youtube

"Niko nije znao da sam njena ćerka"

- Mama je radila na televiziji i krila je, petnaest godina niko nije znao da sam njena ćerka. Nikoga nisam imala koga bih ja zamolila da uradi nešto za mene. Sve što sam uiradila uradila sam iz paralelne priče - rekla je nedavno Bebi u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Elita 10

Bebi Dol je bila četvrta potpisnica ugovora za učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu, a i šire, Elite, za jubilarnu, desetu sezonu ovog rijalitija. Tom prilikom, vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, progovorio je o njenom učešću.

- Bebi Dol, kao što sam obećao, svakako spada u one koji su obeležili neki period rijalitija. Pošto je ovo deseta jubilarna, trudimo se da napravimo da bar 50 odsto učesnika bude veoma, veoma prepoznatljivo, a 50 odsto učesnika će biti novo...Ali, Bebi Dol, kao ikona osamdesetih i poslednji predstavnik naš na Evroviziji Savezne Federativne Republike Jugoslavije, posle toga smo imali šest predstavnika, tj. svaka država je za sebe imala predstavnika, ali ona je bila poslednja tada - rekao je vlasnik i direktor Pink Media Grupe, Željko Mitrović, a onda je nastavio:

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol prvi put nakon dugogodišnje pauze Foto: Printscreen YouTube

- Sinoć kada smo razgovarali, a zadržali smo se bogami dva i po, tri sata u razgovorima, mislim da je Bebi Dol u top formi i ne znam da li je ikada u boljoj formi kada je njen mentalni krug u pitanju, tako da kažemo, ali je to šire od kruga i mislim da će biti prijatno iznenađenje za sve. Ona dobro poznaje učesnike i one koji su bili sa njom, a i one koji su bili u sledećim elitama. Očekivanja su velika... Ona na toj Evroviziji nije prošla zbog raspada te zemlje Bog zna kako, ali obećava da će na Elitovizijama biti dobro pripremljena i kaže da niko neće imati šansu.